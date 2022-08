Foto: Jelgavā nosvinēti Vispārējie Latvijas piena, medus un maizes svētki

27. augustā Jelgavā ar plašu programmu nosvinēti Vispārējie Latvijas piena, maizes un medus svētki.

Svētku laikā kopā ar Latvijas Maiznieku biedrību, asociāciju "Lauku ceļotājs" un Jelgavas Amatu vidusskolas jaunajiem speciālistiem norisinājās sajūtu pārgājiens "Rudzu maizes ceļš", kurā apmeklētāji varēja noteikt rudzu maizes spēku un atklāt garšas, kas slēpjas rupjmaizē.

Skvērā aiz kultūras nama pilsētas iedzīvotāji un viesi piedalījās pavisam jaunā svētku aktivitātē, izzinot veidus, kā dzīvot dabai draudzīgāk sarunās "Iedvesmojies zaļajā platformā" kopā ar "Elektrum", " Zaļās jostas ", Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, Latvijas Lauksaimniecības universitātes , Latvijas Maiznieku biedrības un Latvijas Biškopības biedrības pārstāvjiem. Tajā attiecīgās jomas speciālisti apmēram pusstundas garumā runāja par to, kā pagatavot savu maizes ieraugu, cik daudzveidīgi ir apputeksnētāji un kāda ir to nozīme ekosistēmas saglabāšanā, par medus dažādību, izlietoto resursu samazināšanu, piemēram, mainot ēšanas paradumus, un to, kā samazināt izmaksas un pašiem ražot elektroenerģiju, izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Pēc sarunu cikla noslēguma septiņi interesenti piedalījās vēl vienā svētku novitātē - spraigās burgeru ēšanas sacensībās kopā ar "Oak'A Burgers", kurās uzvaras laurus, visātrāk apēdot trīs burgerus, plūca Sintija Eglīte.

Sadarbībā ar Latvijas Biškopības biedrību Hercoga Jēkaba laukumā tika noskaidroti konkursu "Atzītākais Latvijas medus 2022" un "Veiksmīgākais medus tirgotājs 2022" laureāti.

Foto: Publicitātes foto/Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

Konkursa "Veiksmīgākais medus tirgotājs"uzvarētāji:

1. vieta – "Liepiņmuižas medus", biškopis Kārlis Bolmanis

2. vieta – IK "Latgales dravnieks", biškope Vineta Šnepste

3. vieta – "Olafa bites", biškopis Olafs Baltgalvis

Konkursa "Atzītākais Latvijas medus"uzvarētāji:

1. vieta – Z/S "Ārbirzes", biškopji Vilis un Lilita Medņi

2. vieta – Z/S "Dorītes", biškopis Jānis Sulutaurs

3. vieta – biškope Gunta Some



Svētku sajūtu Hercoga Jēkaba laukumā papildināja plaša koncertprogramma, kurā piedalījās grupa "Zvaigžņu lietus", kā arī vietējie Jelgavas amatiermākslas kolektīvi – tautas deju ansambļi "Ex Lielupe" un "Ritums", vokālais ansamblis "Vīzija" un Tirkīza kora sieviešu ansamblis.