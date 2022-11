Foto: Kariņš un Pabriks Ādažos testē 5G militārās tehnoloģijas

Piektdien, 4.novembrī, Ādažu bāzē Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, aizsardzības ministrs Artis Pabriks un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš piedalījās virtuālās un papildinātās realitātes risinājumu demonstrācijā 5G militārā pielietojuma testa vidē, ko īstenoja Latvijas vadošais mobilo sakaru un tehnoloģiju uzņēmums "LMT" sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un NATO Sabiedroto Transformācijas pavēlniecību (Allied Command Transformation).

"Ādažu bāzē izveidota Eiropā pirmā aizsardzības inovāciju 5G testa vide militārajā bāzē. Šis izmēģinājums apliecina tās starptautisko nozīmīgumu un ir svarīgs solis vietējās industrijas sadarbībā ar NATO. Ņemot vērā pašreizējos drošības izaicinājumus Eiropā, ir būtiski mērķtiecīgi stiprināt bruņoto spēku kaujas spējas, tostarp, attīstot modernās tehnoloģijas un to pielietojumu aizsardzības nozarē," uzsver aizsardzības ministrs Pabriks.

Demonstrācijā varēja vērot, kā ar apmācību programmas palīdzību virtuālajā un papildinātajā realitātē var apgūt militāras tehnikas lietošanu, piemēram, transportlīdzekļa vadīšanu. Pasākumā bija apskatāma arī uzņēmuma LMT komandvadības platformas "Viedsargs" izmantošana un darbība dažādos sakaru tīklos un papildinātāja realitātē.

LMT prezidents Juris Binde norāda: "Ar tehnoloģiju inovācijām aizsardzības jomā LMT sāka strādāt, vēl pirms NATO paziņoja par saviem mērķiem izpētīt 5G militārajam pielietojumam. Līdz ar to bijām vieni no pirmajiem pasaulē, kas šajā jomā sāka darboties, un tagad esam jau kļuvuši par starptautiski atzītiem ekspertiem. Arī 5G aizsardzības testi vidi izveidojām pirmie Eiropā, un rezultātā NATO pasaulē pirmais operacionālais 5G eksperiments notiek tieši Latvijā. Sasniegtais rezultāts ir pierādījums LMT sakaru un militāro tehnoloģiju integratora spējām. Tāpat tas ir būtisks attīstības virziens, lai stiprinātu valsts aizsardzības spējas."

"Piektās paaudzes mobilo telekomunikāciju tehnoloģijas tika izstrādātas, lai sniegtu revolucionāras iespējas civilajā sektorā, taču tām ir potenciāls arī militāram pielietojumam. 5G, virtuālās un papildinātās realitātes izmantošana var palīdzēt bruņotajiem spēkiem apgūt un lietot sarežģītu militāro aprīkojumu. 5G testa vide militārā bāzē un tehnisko ekspertu kompetence bija noteicošie faktori, lai radītu eksperimentam atbilstošu vidi un mācītos kopā ar Latvijas Aizsardzības ministriju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un industriju un sekmētu spēju attīstību NATO ietvaros," pauž NATO Sabiedroto Transformācijas pavēlniecības eksperts, projekta vadītājs Vorens Lovs (Warren Low).

"LMT" un Sabiedroto Transformācijas pavēlniecība virtuālās un papildinātās realitātes risinājumus Ādažu bāzes 5G militārā pielietojuma testa vidē izmēģina no 31.oktobra līdz 4.novembrim sadarbībā ar Latvijas aizsardzības nozari un uzņēmumiem "Nokia" un "Ericsson", kuri nodrošina autonomu 5G infrastruktūru.

Inovatīvo tehnoloģiju izmēģinājumā Ādažu bāzē piedalās arī NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa, NATO Komunikācijas un informācijas sistēmu grupa un NATO Komunikācijas un informācijas aģentūra.

Virtuālā realitāte ir tehnoloģija, kurā izmanto īpašas ierīces, piemēram, brilles, lai lietotājam radītu mākslīgu vidi, tostarp vizuālus un skaņas elementus, kas ļauj mijiedarboties ar šo mākslīgo vidi. Arī papildinātajā realitātē izmanto īpašas ierīces, tostarp, brilles, kurās darbojas specializētas lietotnes, kas ļauj lietotājam skatīt fizisko pasauli kopā ar datora radītu saturu un sadarboties ar citiem lietotājiem attālinātās vietās.

Aizsardzības inovāciju 5G testa vide Ādažu bāzē ir viens no NATO Aizsardzības Inovāciju Akseleratora Ziemeļatlantijas reģiona programmas (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) testa centriem, kurā radīta ekosistēma jaunās paaudzes bezvadu tehnoloģiju attīstīšanai un izmēģināšanai.

5G testa vidi Nacionālie bruņotie spēki Ādažu bāzē izveidoja 2020.gadā sadarbībā ar uzņēmumu "LMT", un tā dod iespēju attīstīt un izmēģināt dažādus sensoru, aizsardzības sistēmu un platformu, tai skaitā, bezpilota risinājumus, būtiski veicinot Latvijas un sabiedroto valstu militārās nozares tehnoloģisko attīstību.