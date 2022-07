Foto: Komponistēm Lolitai un Brigitai Ritmanēm piešķir Triju Zvaigžņu ordeni

Valsts prezidents Egils Levits pirmdien par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā komponistēm Lolitai Ritmanei un Brigitai Ritmanei pasniedza Triju Zvaigžņu ordeni, portālu "Delfi" informēja Valsts prezidenta kancelejā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Komponistei Lolitai Ritmanei valsts augstākais apbalvojums piešķirts par izcilo radošo ieguldījumu latviešu mūzikā un kultūrā, latviešu kultūras stiprināšanā un Latvijas vārda popularizēšanā pasaulē.

Viņa komponējusi daudz latviešu solo un kora dziesmu, mūziku simfoniskajam orķestrim, kantātes, kā arī mūziku vairākām dziesmuspēlēm. Tāpat viņa komponējusi mūziku filmai "Dvēseļu putenis".

"Latvijas valsts atzīst jūsu devumu latviešu kultūrai par ārkārtīgi svarīgu," pasniedzot ordeni Lolitai Ritmanei, sacīja Levits, piebilstot, ka viņu personīgi visvairāk uzrunā divi darbi - mūzikls "Eslingena" un un mūzika filmai "Dvēseļu putenis".

Savukārt komponistei, pianistei, diriģentei un pedagoģei Brigitai Ritmanei valsts augstākais apbalvojums piešķirts par mūža ieguldījumu latviešu kultūrā un latviskuma stiprināšanā ārpus Latvijas.

Apbalvojuma saņēmējas komponētā dziesma "Manai tautai", ar viņas tēva Andra Ritmaņa dzeju, kuru izpildīja latviešu dziedātāja Ieva Akuratere, ir kļuvusi par Latvijas Trešās Atmodas laika neoficiālo himnu, norāda Valsts prezidenta kancelejā.

Tāpat kancelejā atzīmē, ka dziesmas "Manai tautai" komponiste "savas profesionālās zināšanas un pedagoģes prasmes nesavtīgi likusi lietā latviešu skolās un nometnēs ASV". Ritmane arī bijusi virsdiriģente desmit Rietumkrasta Latviešu dziesmu svētkos, vadījusi korus un palīdzējusi muzikālajā izaugsmē daudziem Amerikas latviešu talantiem.

"Jūs esat iegājusi ne tikai Latvijas kultūras vēsturē, bet arī mūsu atmodas vēsturē ar jūsu komponēto dziesmu "Manai tautai". Tas ir paliekošs ieguldījums – atmoda vienmēr identificēsies ar "Manai tautai", jūsu mūziku un Ievas Akurateres izpildījumu," atskatoties uz Brigitas Ritmanes darbību, pauda Valsts prezidents.

Kā ziņots, Lolitas Ritmanes kopā ar diriģenti Eimiju Andersoni un producentu Marku Matsonu veidotais albums "Women Warriors: The Voices Of Change" šogad ticis pie prestižās "Grammy" balvas. Ieraksts saņēmis balvu kategorijā "Labākais klasiskās mūzikas apkopojums" (Best Classical Compendium).