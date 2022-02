Gadu pēc partijas dibināšanas Gobzems vēlas mainīt 'Likums un kārtība' nosaukumu

Mazāk nekā gadu kopš 2021. gada februāra, kad dibināja partiju "Likums un kārtība", tās līderis Aldis Gobzems vēlas mainīt tās nosaukumu uz "Katram un katrai", izriet no politiķa jaunākā "Facebook" ieraksta, kurā viņš atzīmē, ka par šo rosinājumu aicinās lemt partijas kopsapulcē 19. februārī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

""Katram un katrai" būs vārdi, kas būs aktuāli arī pēc desmit gadiem, un esmu drošs, ka arī pat vēl tālākā nākotnē," saviem sekotājiem "Facebook" video klāstīja politiķis.

Jau vēstīts, ka partija "Likums un kārtība" tika reģistrēta 2021. gada 26. februārī. Tās valdē ir deviņi cilvēki – Aldis Gobzems, Jānis Brūveris, Agris Freifalts, Karina Sprūde, Liāna Teličenaite, Daniēls Āboltiņš, Jānis Zalte, Jānis Rone un Marita Klička.

Starp partijas dibinātājiem bija arī bijušais žurnālists Sandris Točs un politiķe Jūlija Stepaņenko, kuri pievienojušies Aināra Šlesera partijai "Latvija pirmajā vietā".

Jāatgādina, ka Gobzems aktīvajā politikā nokļuva no partijas "KPV LV", ar kuru tika ievēlēts 13. Saeimā.

"KPV LV" "lokomotīves" Saeimas priekšvēlēšanu laikā bija bijušais aktieris Artuss Kaimiņš, jurists Aldis Gobzems, uzņēmēja Linda Liepiņa, kā arī ekonomists Atis Zakatistovs. Tieši šis četrinieks visbiežāk raudzījās uz potenciālajiem vēlētājiem no sarkani baltajiem reklāmas plakātiem. Partijas izvēlētā reklāmas kampaņa aptvēra gan Latviju, gan arī Apvienoto Karalisti, jo topošie politiķi viesojās gan dažādos Latvijas rajonos, gan arī devās vairākos braucienos pie diasporas pārstāvjiem Apvienotajā Karalistē.

Kā jau ierasts, pēc vēlēšanām sākās aktīva amatu dalīšana un mēģinājumi izveidot valdību. Sākotnēji Valsts prezidents Raimonds Vējonis valdības veidošanu uzticēja "Jaunās Konservatīvās partijas" premjera kandidātam Jānim Bordānam, taču pēc tam, kad tas divu nedēļu laikā neizdevās, šāda iespēja tika dota "KPV LV" kandidātam – Gobzemam. Tiesa, arī viņam divu nedēļu laikā neizdevās izveidot valdību, tamdēļ Vējonis premjera amatam izraudzīja Krišjāni Kariņu (JV), kuram izdevās apvienot piecus politiskos spēkus, 2019. gada 23. janvārī izveidojot valdību, kurā "KPV LV" tika atvēlēti trīs ministru amati – iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, labklājības ministre Ramona Petraviča, kā arī ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

Lai arī "KPV LV" tika pie trīs ministru amatiem, iekļūšana Kariņa valdībā frakcijai maksāja piecus deputātus, kas nolēma neatbalstīt Kariņa valdību. Visaktīvāk viedokli pret Kariņa valdību pauda Gobzems, kurš debatēs par valdības apstiprināšanu pauda, ka "balsojums notiek par zaudētāju partiju". Pret Kariņa valdību no "KPV LV" balsoja Gobzems, Iveta Benhena-Bēkena, Linda Liepiņa, Karina Sprūde un Didzis Šmits.

Vien dažas nedēļas vēlāk – 6. februārī – no "KPV LV" tika izslēgts Gobzems, bet 29. maijā partiju pati atstāja Liepiņa, dienu vēlāk viņai sekoja Sprūde, bet 13. jūnijā arī Šmits nolēma izstāties no "KPV LV". Savukārt 2020. gada 8. janvārī no partijas tika izslēgts Aldis Blumbergs un partijas dibinātājs Artuss Kaimiņš.

Jāpiebilst, ka pērn jūnijā visi "KPV LV" ministri no valdības tika izslēgti.

Savukārt Gobzems pēc izslēgšanas no partijas aktīvi turpināja darboties Saeimā, regulāri debatējot un aktīvi pārstāvot opozīciju. Viņš arī šobrīd vada Saeimas frakciju "Neatkarīgie", kurā apvienojušies dažādu politisko spēku deputāti, kuri nepieder pie kādas frakcijas.