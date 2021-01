Garkalnē 300 metrus no krasta ūdenstilpes ledū ielūzusi mašīna

Ceturtdien, 21. janvārī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izceļ ledū ielūzušu mašīnu Garkalnes novadā, liecina VUGD ieraksts tviterī.

Šodien notiek ledū ielūzušas automašīnas izcelšana no ūdenstilpes Garkalnes novadā. Izsaukums uz ūdenstilpi saņemts vakarnakt, kur apmēram 300 metrus no krasta ledū ielūzusi un nogrimusi automašīna. Automašīnas vadītājs no tās izkļuvis saviem spēkiem.



Izsaukums uz ūdenstilpi saņemts vakarnakt, kur apmēram 300 metrus no krasta ledū ielūzusi un nogrimusi automašīna. Automašīnas vadītājs no tās izkļuvis saviem spēkiem, liecina VUGD publikācija.

VUGD skaidro, ka nesniedz šādus pakalpojumus – transportlīdzekļu izcelšanu no ūdenstilpēm.

"Dienesta uzdevums ir veikt glābšanas darbus, piemēram, gadījumos, kad transportlīdzeklis ir avarējis, iebraucis ūdenstilpē un ir jāglābj cilvēki," informē VUGD.

"Savukārt šodien notikumā Garkalnes novadā, kur no Lielā Baltezera tiek izcelta ledū ielūzusi automašīna, VUGD veic glābšanas darbus, jo transportlīdzeklis atrodas ūdenstilpē, kas tiek izmantota Baltezera un tā apkārtnes apgādei ar dzeramo ūdeni, " glābšanas dienests ziņoja tviterī.

VUGD informēja, ka notikuma vietā strādā Valsts vides dienests.