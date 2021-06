Gatavojot vakcīnu portfeli revakcinācijai nākamgad, Latvija pieteikusies arī 'Valneva' vakcīnām

Otrdien, 22. jūnijā, valdība lēma, ka Latvija iesaistīsies arī "Valneva" vakcīnu pret Covid-19 iepriekšējā rezervācijā Eiropas Komisijā par šo vakcīnu potenciālu iegādi, preses konferencē pēc valdības sēdes sacīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Tās varētu Latvijai būt pieejamas nākamgad, atklāja ministrs.

Latvija veido vakcīnu portfeli ne tikai uz balstvakcināciju šogad, bet tiek veikti priekšdarbi arī, "gatavojoties varbūtējai un iespējamai revakcinācijai", sākot no nākamā gada, skaidroja Pavļuts.

Kā sacīja ministrs, ir pieņemti lēmumi, veidojot revakcinācijas portfeļa pamatkodolu gan ar "Pfizer-BioNTech" vakcīnām, gan "Moderna", gan "Janssen" vakcīnām pret Covid-19.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Johnson&Johnson" jeb "Janssen".

Sākot ar pērnā gada 28. decembri, Latvijā uzsākta vakcinācija pret Covid-19. Pirmie potes saņēma lielo slimnīcu darbinieki, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas.

Šā gada 3. aprīlī darbu uzsāka speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri vairākās Latvijas pilsētās, jo Latvijai pirmo reizi bija piegādāts lielāks vakcīnu apjoms. Kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, savukārt no 17. maija – arī 16 gadus sasnieguši jaunieši, bet no 2. jūnija – arī bērni no 12 gadu vecuma.

Paredzēts, ka vakcinētiem cilvēkiem pakāpeniski tiks noteikti atvieglojumi, piemēram, iespēja neievērot pašizolāciju, atgriežoties no ārvalstīm, masku nenēsāšana un pulcēšanās atvieglojumi.