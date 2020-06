'Ģimenē satraukums, vienīgais atbalstītājs – vectēvs' Kā pandēmijas laiks atbalsojās Rēzeknē

"Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) saziņa ar klientiem un sadarbības partneriem visās NVA filiālēs notika attālināti, kā arī tika atcelti iepriekš izsludinātie pasākumi, kas paredzēja vairāku cilvēku pulcēšanos. Klientu klātienes apmeklēšanas laiks tika pārcelts par diviem mēnešiem, saglabājot bezdarbnieka statusu,"stāsta NVA Rēzeknes filiāles vadītāja Ināra Šindarjova.

Aģentūrā iesniegt pieteikumu bezdarbnieka statusa iegūšanai pandēmijas laikā varēja elektroniski vai arī varēja atstāt iesniegumu tuvākās NVA filiāles pastkastītē.

"Krasas izmaiņas iedzīvotāju bezdarba jomā Rēzeknē pandēmijas laikā nav notikušas. Laika periodā no 16. marta līdz jūnija sākumam Rēzeknes filiālē reģistrēto bezdarbnieku skaits ir pieaudzis par 285 personām. No jauna bezdarbnieka statusu ieguva 679 cilvēki, no kuriem 46 jau iekārtojās darbā. Kopumā šajā laika posmā darbā ir iekārtojušies 326 bezdarbnieki," portālam "Delfi" atklāja NVA.

Saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta apkopoto informāciju uzņēmumi, kuri pirmajās dienās pieteica savus darbiniekus dīkstāves pabalstam, pārstāv šādas nozares: 37% izmitināšanas un ēdināšanas nozari, 12% – vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, 10% – mākslas, izklaides un atpūtas uzņēmumus, 7% – administratīvo un apkalpojošo dienestus.

Kuras nozares Rēzeknē cieta pandēmijas laikā visvairāk? NVA pieminēja tikai VAS "Latvijas Dzelzceļš," ne par vienu citu kolektīvās atlaišanas gadījumu informācija neesot saņemta. „Ir pasludinātas dīkstāves, ir organizēts darbs attālinātā režīmā, bet nevaru nosaukt nozares, izņemot dzelzceļu, kuru darbinieki Covid-19 dēļ būtu kļuvuši par bezdarbniekiem," uzsvēra Šindarjova.

Sociālajā dienestā – konsultāciju vairāk



Sociālais dienests ir tā iestāde, kurā cilvēki vēršas pēc palīdzības ne tikai pandēmijas laikā, bet arī ikdienā. Taču pandēmijas laikā, kad daudzi cilvēki pārdzīvoja stresu un neizprata situāciju, būtiski palielinājies konsultāciju skaits. "Cilvēki zvanīja mums, lai uzzinātu dažādus jautājumus, lai vienkārši parunātu, lai lūgtu atbalstu, palīdzību. Tā kā pandēmijas laikā klātienes klientu pieņemšana bija maksimāli ierobežota, darbinieki konsultēja cilvēkus telefoniski un elektroniski," stāsta sociālā dienesta pārstāve Alīna Klimone.

Sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns uzsver, ka galvenokārt cilvēkiem bija nesaprotami, kas notiks ar viņiem piešķirto sociālo palīdzību un sociāliem pakalpojumiem, kā pandēmijas laikā pagarināt, piemēram, maznodrošināto vai trūcīgo statusu, kā nodot valsts finansētā asistenta pakalpojuma atskaites. "Mums kā dienestam bija jāpielāgojas situācijai, jānodrošina klientu attālināta pieņemšana, kas savukārt nebija viegls pasākums, jo pārsvarā klientu loks ir tāds, kurš nestrādā ar e-vidi, piemēram, pensionāri," piebilda Arbidāns.

Pandēmijas laikā pieaudzis trūcīgā un maznodrošinātā statusa pieprasītāju skaits. "Pirmkārt, tāpēc, ka daudzi palika bez darba, otrkārt, bija daudz tādu, kuri iepriekš neredzēja iemeslus formēt statusu, bet, tā kā pandēmijas laika cilvēkiem ar piešķirtiem statusiem pienākas papildus atbalsts, nolēma, ka statuss tomēr ir jānoformē," sacīja Arbidāns.

Dome bija pieņēmusi lēmumu atbalstīt trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes, kā arī maznodrošinātus un trūcīgus seniorus un cilvēkus ar invaliditāti. Aprīlī un maijā dienests izsniedza dāvanu kartes 50 eiro vērtībā katram bērnam, senioriem un personām ar invaliditāti tika piegādātas pārtikas pakas (30 eiro vērtībā) reizi mēnesī dzīvesvietā. Šī pasākuma dēļ klientu skaits, konsultāciju, zvanu skaits ir būtiski pieaudzis. Savukārt maijā 18 kilogramu pārtikas pakas bija izsniegtas 1100 klientiem, šādus palīdzības veidus uzskaita sociālajā dienestā.

Ne visi lūgumi bija pamatoti vai pierādāmi



Atbildot uz jautājumu, ar kādām problēmām iedzīvotāji saskārās pandēmijas laikā, Arbidāns atbild: "Rēzeknes iedzīvotājiem trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai, tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki lūdz palīdzību no sociālā dienesta. Bet jāmin arī tas, ka katra situācija ir individuāla. Ir tādi cilvēki, kuri uzskata, ka viņiem trūkst līdzekļu, bet, izskatot viņu ienākumus, mēs saprotam, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem, pamatvajadzības ir nodrošinātas."

Daudzi palīdzības meklētāji iepriekš bija strādājuši, nemaksājot nodokļus, un pandēmijas laikā vairāki cilvēki par to pauduši nožēlu. Klimone norāda, ka krīzes situācijā tas izrādījās ļoti būtiski: "Tās ir sociālās garantijas. Iedzīvotāji, protams, izmantoja situāciju saņemt atbalstu no pārvaldes "Sociālais dienests", bet katrs iesniegums bija rūpīgi izvērtēts. Mums uz galda stāv kaudze iesniegumu ar meliem. Gribētu, lai cilvēki nemelo, izmantojot krīzes situāciju."