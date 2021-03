Glābēji no ūdenstilpēm izceļ divus mirušus cilvēkus, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Agrita Vītola.

Viens no mirušajiem izcelts Kārsavas novadā no Salas-Ruskulovas jeb Uguļevas upītes, bet otrs Krimuldas novadā no Melnezera, jo bija ielūzis ledū.

Mirušie nodoti Valsts policijas darbiniekiem, kuri skaidros bojāgājušā nāves cēloni.