Gripas epidēmijas laikā Rīgā un reģionos pagarināts dežūrārstu darba laiks

Gripas epidēmijas laikā Rīgā un Latvijas reģionos vairākās ārstniecības iestādēs ir pagarināts dežūrārstu darba laiks, lai uzlabotu pacientiem ārsta pieejamību ārpus ģimenes ārsta darba laika, portālu "Delfi" informēja Nacionālajā veselības dienestā (NVD).

Patlaban atsevišķās ārstniecības iestādēs Rīgā dežūrārsti strādā arī svētdienās, bet sestdienās pieejami līdz pat pulksten 21. Viņi sniedz medicīniskās konsultācijas, un, tāpat kā ģimenes ārsti, ir tiesīgi izrakstīt darbnespējas lapas, receptes u.c.. NVD atgādina, ka pacienta līdzmaksājums par dežūrārsta apmeklējumu ir 1,42 eiro.

Sīkāka informācija iedzīvotājiem par dežūrārstu darba laiku Rīgā un citviet Latvijā pieejama Nacionālā veselības dienesta interneta vietnē www.vmnvd.gov.lv sadaļā "Kur saņemt medicīnisko palīdzību?".

Jau ziņots, ka aizdomu gadījumā par saslimšanu ar gripu, NVD aicina iedzīvotājus vispirms telefoniski sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai pārrunātu labāko risinājumu palīdzības saņemšanai – kādus atveseļošanās pasākumus veikt mājas apstākļos vai ieteicams apmeklēt ģimenes ārsta praksi, vai ar ģimenes ārstu vienoties par mājas vizīti.

Gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Šiem pacientiem par vizīti jāmaksā tikai valstī noteiktais pacienta līdzmaksājums – 2,85 eiro. Šāds maksājums nav jāveic no maksājuma atbrīvotajām iedzīvotāju grupām, piemēram, bērniem no 18 gadu vecuma, 1. grupas invalīdiem, trūcīgām personām, politiski represētām personām u.c.

NVD atgādina, ka ģimenes ārstu mājas vizīti var pieteikt katru darba dienu līdz vismaz pulksten 15. Veselības aprūpes pakalpojumus ģimenes ārsti sniedz savas darbības pamatteritorijā. Ģimenes ārsts var nodrošināt pakalpojumus savā praksē reģistrētam pacientam arī ārpus savas darbības pamatteritorijas, ja ģimenes ārsts ir vienojies ar pacientu par mājas vizītes veikšanu.

Ārpus ģimenes ārstu darba laika medicīniskus padomus var saņemt, zvanot uz valsts Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 (darba dienās no pulksten 17 līdz 8, savukārt brīvdienās visu diennakti). Ar tālruņa speciālistiem iedzīvotāji ir aicināti sazināties arī gadījumos, kad ir šaubas, vai palīdzība nepieciešama steidzamā kārtā.

Savukārt, ja gripas saslimšanas dēļ veselības stāvoklis ir būtiski pasliktinājies un ir apdraudēta cilvēka veselība vai dzīvība, palīdzību sniedz slimnīcu uzņemšanas nodaļas, atsevišķās pilsētās arī steidzamās medicīniskās palīdzības punktos.