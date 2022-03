Iekšlietu ministre aicina arī citas pašvaldības izveidot Ukrainas bēgļu koordinācijas centrus

Iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP) aicina arī citas pašvaldības izveidot Ukrainas bēgļu koordinācijas centrus, mikroblogošanas vietnē "Twitter" vēsta politiķe.

Ukrainas cilvēku uzņemšana Latvijā ir solidaritātes tests, un Latvija spēšot palīdzēt cilvēkiem, kas bēg no kara Ukrainā tikai un vienīgi kopīgiem spēkiem, sadarbojoties un esot solidāriem. Tā noteikti nav atsevišķu dienestu vai ministriju atbildība, pauda ministre.

Nozīmīga loma palīdzības sniegšanā ir pašvaldību solidaritātei. Ministre pateicas Rīgai un pilsētām, kas izveidojušas koordinācijas centrus, tomēr viņa cer, ka arī citas pašvaldības pievienosies.

Iekšlietu ministrija atbalstīšot pašvaldības, sadarbojoties ar Valsts robežsardzi, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Šajās dienās sadarbībā ar VUGD pašvaldībās izmitināti 2608 cilvēki. Saskaņā ar pašvaldību sniegto informāciju patlaban kopumā ir pieejamas 6200 vietas.

"Svarīgi ir arī domāt par to, kas ar šiem cilvēkiem notiks pēc trīs mēnešiem. Teju 600 cilvēkiem no Ukrainas izsniedzām vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību. Cilvēkiem ir jādod iespēja strādāt un sevi nodrošināt, nevis būt atkarīgiem no pašvaldības atbalsta," norādīja ministre.

Jau ziņots, ka valdība sestdien nolēma segt pašvaldību izdevumus par ēdināšanu un izmitināšanu.

Krievija 24. februāra rītā sāka uzbrukumu Ukrainai.