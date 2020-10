Inficēšanās ar Covid-19 konstatēta zivju pārstrādes uzņēmuma "Līcis-93" darbiniekiem Kolkā

Inficēšanās ar Covid-19 konstatēta zivju pārstrādes uzņēmuma SIA "Līcis-93" darbiniekiem, apstiprināja uzņēmuma direktors Kaspars Cveiģelis.

Uzņēmums atrodas Kolkā.

Cveiģelis pastāstīja, ka pirmais ar Covid-19 saslimšanas gadījums reģistrēts pagājušajās brīvdienās. Pēc tam uzņēmums sazinājies ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), lai vienotos par turpmāko rīcību.

"Uzņēmumā strādā vairāk par 200 strādniekiem no Dundagas un Talsu novadiem, kuri uz darbu Kolkas cehā dodas ar autobusu. Ar SPKC vienojāmies, ka visiem darbiniekiem veiks siekalu testu. Vakar visi testi tika nogādāti laboratorijā un cilvēki individuāli saņem to rezultātus. SPKC uzņēmumu nav informējis par to, cik konkrēti mūsu darbinieku patlaban ir slimi," sacīja Cveiģelis.

Viņš skaidroja, ka jau vakar pieņemts lēmums šodien un rīt apturēt ražošanu. "Kad saņemsim konkrētas norādes par turpmāko rīcību no SPKC, lemsim kad un kā atsākt ražošanu," sacīja "Līcis-99" direktors.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, SIA "Līcis" pērn strādāja ar 8 807 822 eiro apgrozījumu, nopelnot 2 266 018 eiro.

Kā vēstīts, epidemiologiem ir aizdomas par Covid-19 uzliesmojumu kādā uzņēmumā Kurzemē, izriet no SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktora Jurija Perevoščikova sacītā intervijā Latvijas Radio.

Viņš teica, ka no pagājušajā diennaktī konstatētajiem 109 Covid-19 gadījumiem provizoriski visvairāk ir Kurzemē - vismaz 46 gadījumi. No tiem vismaz 32 gadījumi Dundagā un Talsos.

Viņš sacīja, ka vēl nevar simtprocentīgi to apgalvot, bet, visticamāk, lielais gadījumu skaits Kurzemē ir saistīts ar organizētu testēšanu vienā no uzņēmumiem. Tomēr šī hipotēze vēl tiek pārbaudīta.