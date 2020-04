Informāciju par Covid-19 pandēmijas laikā noslēgtajiem līgumiem publicēs internetā

Lai nodrošinātu atklātību un caurskatāmību valsts un pašvaldības institūciju finanšu izlietojuma jomā Covid-19 pandēmijas radītās krīzes laikā, turpmāk Valsts kancelejas uzturētajā tīmekļvietnē covid19.gov.lv tiks publicēti tie līgumi par iegādēm, kas noslēgti, nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma normas.



"Mēness aptieka". Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas. Iespēju nodrošināt ikvienam pieeju DELFI maksas saturam par Covid-19 sniedz"Mēness aptieka".

Lai īstenotu Ministru kabineta doto uzdevumu, Valsts kanceleja sadarbojas ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) – abas iestādes vienojušās, ka noslēgto līgumu jomā valsts un pašvaldības institūcijām (tostarp kapitālsabiedrībām) informācija par iepirkumiem jāievada tur, kur tā tikusi ievadīta arī pirms Covid-19 radītās krīzes – Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS). Lai to izdarītu, ļoti īsā laikā VRAA komanda radījusi EIS funkcionalitātes papildinājumu, tādējādi dodot iespēju ievadīt datus tikai par līgumiem, kas slēgti, nerīkojot iepirkumu. Attiecīgi tīmekļvietnē covid19.gov.lv tiek publicēti dati no EIS.

Ievadot datus EIS, valsts un pašvaldības institūcijām ir pienākums norādīt vismaz piegādātāja nosaukumu, piegādātāja reģistrācijas numuru, līguma priekšmetu, līguma noslēgšanas datumu, plānoto līguma kopējo summu. Papildus jāpievieno arī datnes: līgums un tā grozījumi (ja tādi ir bijuši), pavadzīmes vai citi darījumu apliecinoši dokumenti.

Plānots arī, ka informācija par noslēgtajiem līgumiem tiks publicēta Atvērto datu portālā data.gov.lv, tādējādi padarot to brīvi pieejamu jebkuram interesentam un nodrošinot caurskatāmību darījumos, kuros nav piemērotas Publisko iepirkumu likuma prasības.

Mājaslapas sadaļā "Noslēgtie līgumi" var iepazīties ar valsts un pašvaldības institūciju (tostarp to kapitālsabiedrību) līgumiem, kas noslēgti, nepiemērojot Publisko iepirkumu likuma normas, laika posmā no šā gada 12. marta līdz 24. aprīlim. Turpmāk informācija minētajā mājaslapas sadaļā tiks atjaunota katru darbadienu vienu reizi diennaktī (jeb katrs jauns ieraksts būs pieejams jau nākamajā darba dienā operatīvākas informācijas aprites nodrošināšanai sabiedrībai). Vienlaikus norādām, ka institūcijas ir lūgtas informāciju par katru jaunu līgumu ievadīt EIS līdz aktuālās nedēļas trešdienai par iepriekšējā nedēļā noslēgtiem līgumiem (piemēram, par līgumiem, kas noslēgti nedēļā no 27. līdz 30. aprīlim, informācija jāsniedz līdz 6. maijam).

Tādējādi tiek īstenots valdības un Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas uzdevums, kas izriet no Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.58. apakšpunktā noteiktā un 2020. gada 16. aprīļa Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokollēmuma 3.§ 3. un 4. apakšpunktā noteiktā.

Tāpat valsts budžeta finanšu līdzekļu izlietojuma atklātības nodrošināšanai tīmekļvietnē covid19.gov.lv tiek publicēts īss pārskats kopsavilkuma veidā par ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm papildu piešķirtā un izlietotā finansējumu Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem. Šī uzdevuma izpildē Valsts kanceleja sadarbojas ar Valsts kasi – ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm atskaites sniegšanai izmanto Valsts kases e-pakalpojumu – ePārskati.

Pirmais apkopojums par finansējuma izlietojumu tika publicēts jau 24. aprīlī, kas ietvēra datus par periodu no 1. līdz 23. aprīlim. Savukārt pašlaik mājaslapā pieejama jau aktuālā informācija, papildinot to ar aktuālās nedēļas datiem līdz 29. aprīlim. Turpmāk informācija šajā sadaļā tiks aktualizēta vienu reizi nedēļā.

Attiecīgā sadaļa tīmekļvietnē aizvien atrodas izstrādes procesā, lai jau tuvākajā laikā pārskatus attēlotu viegli uztveramu grafiku veidā.

Informācijas publicēšanu par izlietoto valsts budžeta papildu piešķirto finansējumu paredz un 2020. gada 16. aprīļa Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokollēmuma 3.§ 3. un 4. apakšpunktā noteiktais.

Kā jau iepriekš informējām, Valsts kanceleja tīmekļvietni covid19.gov.lv izveidoja šā gada 25. martā, lai sniegtu Latvijas iedzīvotājiem iespēju ērtāk rast atbildes uz jautājumiem saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu un tā radīto ietekmi dažādās jomās. Mājaslapa pieejama latviešu un krievu valodā, maija sākumā būs pieejama arī angļu valodā.

Mēneša laikā mājaslapa būtiski papildināta – tajā pieejams plašs biežāk uzdoto jautājumu un atbilžu klāsts, visu aktuālo tālruņa numuru saraksts ar to darba laikiem, informācija par atbalsta pasākumiem sabiedrībai veselības, ekonomikas, izglītības jomā, kā arī informācija par atgriešanās iespējām Latvijā, būtiskākās aktualitātes, tostarp svarīgākie valdības lēmumi, valdības preses konferenču videoieraksti u.c. informācija.

Atbildes uz jautājumiem, kas skar Covid-19 un tā dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, iespējams gūt, zvanot uz vienoto informatīvo tālruni 8345. Zvani uz šo numuru tiek pieņemti bez maksas visu diennakti; jautājumus iespējams uzdot gan latviešu, gan krievu valodā.