Izdzīvotāji: 'Mammīt, turies!' Laura – partnera spārdīta, bērnībā pamesta, pašas meitu paglābta

Divu meitu māmiņai Laurai Skodžus (30 gadi) uz abām rokām ir tetovējums. Uz labās – veltījums bojā gājušajam tēvam. Uz kreisās – "tapete" rētai. 11 gadu vecumā, skaldot malku, viņa nocirta sev pirkstu. Lai to glābtu, ārsti izgrieza ādu no viņas rokas un apšuva to ap pirkstu. Viņai bieži nācies uzņemties šķietami vīrišķīgus darbus. Ne tāpēc, ka to gribēja. Nebija citu, kas tos uzņemtos. Dzīves gājumā viņa lielākoties kūlās viena. Bērnībā viņu pameta pašas vecāki. Jaunības gados viņa pameta savu vardarbīgo draugu. Pērn viņa palika bez ienākumiem, bez līdzcilvēkiem un pat bez elektrības.

Mamma un dziedātāja



Bērnībā Laura vēlējās kļūt par mammu un par dziedātāju. Par māmiņu viņa kļuva 24 gadu vecumā. Neilgi pēc tam, kad absolvēja "profeni" un ieguva diplomu kā ēdināšanas servisa speciāliste, viņa iepazinās ar draugu. Attiecību sākums bijis labs. Viņš bija četrus gadus vecāks par Lauru un ar divām meitām no iepriekšējām attiecībām. Par viņām esot rūpējies: "Tikās ar [meitām], alimentus maksāja."

Vīrieša patiesā seja gan izrādījās pavisam citāda un visspēcīgāk atklājās līdz ar Lauras grūtniecību. Pēc tam, kad abi sāka kopdzīvi Bauskā, partnera prioritāšu augšgalā strauji ierindojās "tusiņi un draugi". "Vienreiz palaidu viņu ar draugiem atpūsties. Atnāca smuka bilde, ka viņš mani krāpj. Viņa draugs atsūtīja. Tad arī tas viss sākās. Pamanīju, ka nelabprāt ar mani uzturas vienā telpā. Vārds pa vārdam, roku pacelšana," viņa atceras. Bērnu tēvs arvien biežāk sāka varmācīgi izturēties pret Lauru. Tuviniekiem bijušas aizdomas, bet neviens pār lūpām neizteica ne pušplēstu vārdu. Reiz Laura izsauca policiju – tad, kad "bija jau par traku aizgājis. Spēra ar kājām pa vēderu, kad biju stāvoklī ar mazāko meitu". Taču arī policija nevarēja līdzēt – partneris aizlaidās pirms likumsargu ierašanās.