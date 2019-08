Izmainīta satiksmes organizācija uz rekonstruējamās Jūrmalas šosejas

Satiksme uz Jūrmalas šosejas no piektdienas pakāpeniski tiek pārslēgta uz Jūrmalas virziena brauktuvi un tiek slēgta uzbrauktuve uz Rīgas apvedceļu A5 Salaspils virzienā, portālu "Delfi" informē VAS Latvijas Valsts ceļi LVC.

Nozīmīgi satiksmes organizācijas grozījumi ir skāruši Jūrmalas šoseju (A10). Satiksme no būvdarbu posma sākuma līdz krustojumam ar Rīgas apvedceļu A5 (Salaspils–Babīte) piektdienas 16. augusta laikā tiek pārkārtota uz Jūrmalas virziena brauktuvi un joprojām tiek organizēta pa divām joslām katrā virzienā. Tiek slēgta arī uzbrauktuve uz Rīgas apvedceļu A5 (Salaspils–Babīte) Salaspils virzienā. Ceļā uz Jūrmalu ir iespējama palēnināta satiksme. Lai nokļūtu Jūrmalā nedēļas nogalē, priekšroka būtu dodama vilcienam, norāda LVC.

Satiksme uz Jūrmalas šosejas (A10) un uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz Sēnītei turpinās pa vienu brauktuvi abos virzienos.

Septiņi luksoforu posmi būvdarbu zonā prasa stundu un pat vairāk laika to izbraukšanai uz autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām, kā arī no Gulbenes Balvu virzienā līdz Kazupei (P35) un ceļā no Tērvetes līdz Lietuvas robežai (P95).

"Būvdarbu vietās aicinām ievērot satiksmes organizāciju, pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulētāju norādes, lai satiksme caur būvobjektiem noritētu raiti un nerastos sastrēgumi, jo būvobjektos transportlīdzekļiem nav iespējams samainīties vietām. Neievērojot satiksmes ierobežojumus, var izraisīt pamatīgus sastrēgumus un apgrūtināt braukšanu sev un citiem satiksmes dalībniekiem," akcentē LVC.