Jāievieš Diasporas likumā paredzētā iespēja balsot pašvaldību vēlēšanās no ārzemēm, norāda ELA

Kamēr nav ieviesta Diasporas likumā paredzētā iespēja no ārzemēm balsot attālināti, šis ir pilsonisks zudums, uzskata Eiropas Latviešu apvienības (ELA) priekšsēde Elīna Pinto.

Jau ziņots, ka Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās nobalsojuši 40,6% balsstiesīgo rīdzinieku. Kā vienu no zemās vēlēšanu aktivitātes faktoriem ELA priekšsēde Pinto min daļas balsstiesīgo atrašanos ārvalstīs un apgrūtinājumus viņu dalībai, īpaši Covid-19 apstākļos.

"Covid-19 dēļ Latvijā šovasar ir maz diasporas vasarnieku, un arī atbraukt tikai uz vēlēšanām šobrīd ir sarežģīti pašizolācijas prasību un tiešo avioreisu atcelšanas dēļm" turpināja ELA priekšsēde. Viņa uzskata, ka kamēr nav ieviesta Diasporas likumā paredzētā iespēja no ārzemēm balsot attālināti, šis ir pilsonisks zudums.

Diasporas likums nosaka, ka, lai veicinātu diasporas pilsonisko un politisko līdzdalību, valsts institūcijas atbilstoši savai kompetencei "veicina balsstiesīgo Latvijas pilsoņu dalību vēlēšanās un tautas nobalsošanā, veidojot ārvalstīs vēlēšanu iecirkņus, kuru skaits ir samērīgs ar vēlētāju skaitu, atvieglojot kārtību, kādā notiek balsošana pa pastu, un paredzot iespēju balsot pa pastu pašvaldību vēlēšanās".

Pinto uzsvēra, ka "līdzlemšana sekmē remigrāciju, investīcijas, sadarbību". Šobrīd paredzēts diasporas vēlētājiem pašvaldību vēlēšanās ieviest pasta balsošanu – līdzīgi kā tas notiek Saeimas vēlēšanās. Pinto ieskatā nākotne varētu pavērt arī citus, digitālus vēlēšanu risinājumus, kuru izmēģināšanai diaspora būtu pateicīgākā mērķgrupa.

Pinto skaidroja, ka situācijā, kad deklarēšanās saistīta ar virkni tiesību un ieguvumu, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm, diasporā mazāk par pusi oficiāli izdeklarējas no Latvijas. "Pienākums izdeklarēties nav arī cilvēkiem, kuri ārvalstīs uzturas īslaicīgi, mazāk nekā trīs mēnešu garumā, un viņi saglabā balsstiesības. Piedevām, pēc Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas centra pētījumu datiem aptuveni 60% no diasporas cilvēkiem joprojām esot īpašums Latvijā, kas līdz ar to tiem dod tiesības attiecīgajā pašvaldībā vēlēt arī izdeklarētajiem," klāstīja ELA priekšsēde.

Šonedēļ Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija izskatīs grozījumus Pašvaldību vēlēšanu likumā, kas atbilstoši Diasporas likumam paredz ieviest iespēju pašvaldību vēlēšanās no ārvalstīm balsot pa pastu.

Jau ziņots, ka vēlēšanu provizoriskie rezultāti liecina, ka Rīgas domē ir iekļuvuši septiņi politiskie spēki. AP/P saraksts tiks pie 18 deputātu mandātiem, "Saskaņa" iegūs 12 domnieku krēslus, "Jaunā Vienotība" - desmit, "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK un Latvijas Reģionu apvienības apvienotais saraksts - septiņus, "Gods kalpot Rīgai" piecus, bet Latvijas Krievu savienība un Jaunā konservatīvā partija – katra pa četrām deputātu vietām.