Jāņu brīvdienās plānotas izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutos

Jāņu brīvdienās - no ceturtdienas līdz svētdienai - būs izmaiņas 515 reģionālo autobusu maršrutos visā Latvijā, informēja Autotransporta direkcijas pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Daļā maršrutu tiks atklāti jauni reisi, bet daļā tie tiks atcelti.

Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kur sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 19 pārvadātāji: AS "Nordeka", AS "Cata", SIA "VTU Valmiera", AS "Talsu autotransports", SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", SIA "Tukuma auto", SIA "Daugavpils autobusu parks", SIA "Dautrans", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums", SIA "Jēkabpils autobusu parks", SIA "Gulbenes autobuss", SIA "Balvu autotransports", SIA "Dobeles autobusu parks", PSIA "Ventspils reiss", AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Norma -A" un SIA "Viesītes transports".

Savukārt visi elektrovilcieni no ceturtdienas līdz 26.jūnijam kursēs pēc brīvdienu grafika. Vilcienu kustības grafiks ir papildināts ar pieciem papildu reisiem Carnikavas un Dubultu virzienā.

Maršrutā Rīga-Carnikava un atpakaļ katru dienu tiks izpildīti četri papildu reisi, savukārt maršrutā Rīga-Dubulti - viens papildu reiss. Kopumā maršrutā Rīga-Carnikava un atpakaļ no ceturtdienas līdz 26.jūnijam ik dienu tiks izpildīti 27 reisi, bet maršrutā Rīga-Dubulti un atpakaļ - 47 reisi.

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.