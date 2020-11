Jau puse Covid-19 pacientu nezina, kur inficējušies

Sadalot Covid-19 pacientus pēc inficēšanās avotiem, pašlaik jau pusē gadījumu sasirgušie nezina, kur inficējušies, masu medijiem paziņoja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

"Kad puse slimnieku nevar norādīt infekcijas avotu, tas nozīmē, ka vīruss var sagaidīt cilvēku jebkurā vietā, kur netiek ievēroti drošības pasākumi," uzsvēra Perevoščikovs.

Viņš skaidroja, ka Covid-19 izplatība vēršas plašumā un tiek skartas aizvien vairāk pašvaldības. Kopumā pasliktinās arī primārie epidemioloģiskie rādītāji - gadījumu skaits un pozitīvo testu īpatsvars. "Tie rādītāji, kurus mēs ikdienā analizējam, skaidri norāda uz problēmu," stāstīja eksperts.

Pēc viņa paustā, tas nozīmē, ka tie ierobežojumi, kas bija noteikti līdz šim, nestrādā.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 357 Covid-19 gadījumi, savukārt septiņi sasirgušie miruši, liecina SPKC apkopotie dati.

No mirušajiem viena persona bijusi vecumā no 45 līdz 50 gadiem, viena - vecuma grupā no 65 līdz 70 gadiem, bet piecas - no 80 līdz 95 gadiem. Šis ir līdz šim lielākais vienā diennaktī reģistrētais mirušo Covid-19 pacientu skaits.

Līdz šim kopumā ziņots par 95 personu nāvi, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Pagājušajā diennaktī valstī veikti kopumā 7018 Covid-19 testi un 5,1% gadījumu tie bijuši pozitīvi. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 Latvijā ir apstiprināta kopumā 7476 personām, savukārt no Covid-19 izveseļojušās 1444 personas.