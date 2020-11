Jaunais atalgojuma modelis mazinās atšķirības ārstniecības personām līdzvērtīgos amatos, uzsver VM

Veselības ministrija (VM) iepazinusies ar Valsts kontroles (VK) ziņojumā minētajām problēmām un līdzīgus secinājumus konstatējusi, vērtējot ārstniecības personu atalgojumu starp dažādām ārstniecības iestādēm, portālam "Delfi" pauda VM pārstāvis Oskars Šneiders.

Šī iemesla dēļ, kopš gada sākuma sadarbībā ar VK, nozares profesionālajām asociācijām un ārstniecības iestādēm izstrādāts jauns ārstniecības personu atalgojuma modelis, kas būs ne vien efektīvs, bet arī caurskatāms – ikviens varēs izsekot, par kādu darba apjomu, zināšanām, prasmēm un papildu pienākumiem ārstniecības persona saņem konkrēto darba samaksu, skaidroja ministrijā.

Jaunais atalgojuma modelis, kuru drīzuma skatīs Ministru kabinetā, šobrīd nodots starp ministriju saskaņošanā. Plānots, ka no nākošā gada jauno atalgojuma sistēmu varētu pakāpeniski sākt ieviest. Tas nenotiks uzreiz – plānots to pilnībā ieviest divu gadu laikā, uzsvēra Šneiders.

Kā VM jau iepriekš informēja, jaunajā atalgojuma modelī tiktu palielināta ārstniecības personu darba samaksas pastāvīgā daļa. Ja šobrīd samērā lielu daļu mediķu atalgojuma veido piemaksas, tad mērķis ir panākt, ka vismaz 70% no darba samaksas ir pastāvīgi fiksēta un uz to ārstniecības persona var paļauties. 30% var būt mainīgā daļa, kas dod papildu motivāciju uzlabot darba kvalitāti, no kā iegūst arī pacients.

Jaunā atalgojumu modeļa pamatalgā ir skaidri noteikti tajā ietilpstošie elementi, sasniedzamā mērķa alga, kas atbilst gan amata novērtējumam, gan amata konkurētspējai. Tāpat noteikts ir maksimālais mainīgā darba samaksas daļa un individuālās algas noteikšanas kritēriji. Vienlaikus VM uzsver, ka jaunā atalgojuma modeļa mērķis nav absolūti unificētas darba samaksas piedāvājums, bet skaidra sistēma un kritēriji, uz kuriem pamatojoties, atalgojums var atšķirties starp līdzīgu amatu veicējiem.

Jaunā atalgojuma modeļa ieviešana vēl jāapstiprina Ministru kabinetā.

Jau ziņots, ka Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas atlīdzības sistēma nav taisnīga, revīzijā konstatējusi Valsts kontrole.

Valsts kontrole veikusi revīziju "Vai ārstniecības personu atalgojums ir pieaudzis? Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" atlīdzības sistēmas izvērtējums".

Revidenti secināja, ka mediķu atlīdzības nosacījumi vismaz šajā slimnīcā nav bijuši ne taisnīgi, ne saprotami un izsekojami, savukārt 2018.-2019. gadā piešķirtais papildu finansējums ir vēl vairāk palielinājis iepriekš pastāvošās būtiskās atšķirības starp darba samaksas zemāko un augstāko robežu.

Reaģējot uz Valsts kontroles revīzijā konstatēto, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca pilnība atbalsta revīzijā izvirzītos mērķus atalgojuma sistēmas uzlabošanai, informēja ārstniecības iestādes pārstāve Janita Veinberga.