Jauno Covid-19 gadījumu joprojām visvairāk Rīgā un Daugavpilī, bet uzliesmojums redzams arī Cēsīs

Sestdien visvairāk jauno Covid-19 gadījumu joprojām tika atklāts Rīgā un Daugavpilī, tomēr būtisks saslimušo skaita pieaugums vērojams arī Cēsīs, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.

Sestdien Latvijā tika atklāti 211 jauni Covid-19 gadījumi, savukārt divas inficētas personas mirušas. Tikmēr Latvijas slimnīcās ārstējas 146 Covid-19 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta dati. Pagājušās diennakts laikā slimnīcās ievietoti 22 jauni Covid-19 pacienti.

Visvairāk jauno slimības gadījumu reģistrēts Rīgā, kur atklāti 88 saslimušie. Kopumā pēdējo 14 dienu laikā galvaspilsētā reģistrēts 931 jauns saslimšanas gadījums. 22 jauni saslimušie reģistrēti Daugavpilī, kur kopējais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits tagad ir 180 cilvēki.

Vakar 14 jauni inficētie reģistrēti Cēsu novadā, kur pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir sasniedzis 25 cilvēkus.

Pa septiņiem saslimušajiem vakar reģistrēts Jūrmalā un Liepājā, līdz ar to Jūrmalā pašlaik aktīvi ir 27 saslimšanas gadījumi, bet Liepājā - 35. Pa pieciem jauniem saslimušajiem reģistrēts Jēkabpilī un Salaspils novadā, pa četriem gadījumiem - Stopiņu un Talsu novados, bet pa trim - Krāslavas, Ķekavas un Preiļu novados.

Savukārt Vecpiebalgas novadā ar Covid-19 vīrusu saslimuši vēl divi cilvēki, tāpat pa diviem jauniem saslimušajiem reģistrēts Valmierā un Aglonas, Amatas, Daugavpils, Dundagas, Mārupes, Siguldas novados.

Pirmo reizi saslimšana ar Covid-19 vīrusu ir reģistrēta Strenču novadā, kur pašlaik saslimušo skaits nepārsniedz piecus gadījumus, tāpēc precīzs saslimušo skaits nav zināms.

Jauni inficētie aizvadītajā diennaktī reģistrēti arī Jelgavā, Rēzeknē, Babītes, Carnikavas, Durbes, Garkalnes, Grobiņas, Gulbenes, Iecavas, Ikšķiles, Jēkabpils, Kārsavas, Kocēnu, Krustpils, Līvānu, Madonas, Ogres, Priekuļu, Rojas, Saulkrastu, Strenču, Valkas un Viļakas novados.

Covid-19 atgriezies Durbes novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits pašlaik ir Rīgā - 931, Daugavpilī - 180, Vecpiebalgas novadā - 98, un Krāslavas novadā - 76 iedzīvotāji.

No jaunajiem inficētajiem 38 ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 35 - vecumā no desmit līdz 19 gadiem, bet 30 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāks saslimušo skaits.

SPKC, analizējot datus par uzliesmojumiem, un vērtējot saslimušo inficēšanās avotus, secinājis, ka pēdējās nedēļās visaugstākā saslimstība ar Covid-19 tiek novērota izglītības iestādēs un bērnu kolektīvos, tad seko mājsaimniecības un kontaktēšanās ar saslimušajiem ģimenes locekļiem. Joprojām tiekot reģistrēti uzliesmojumi darba vietās.

Pagājušajā nedēļā atkal ir pieaudzis to cilvēku skaits, kas inficējušies ārzemēs, atzīmē SPKC. Tāpat saglabājoties inficēšanās privātajos pasākumos, kultūras un reliģiskajos pasākumos, kā arī sporta nodarbību vietās.

"SPKC atgādina - ja sajūti saslimšanas pazīmes (sāp kakls, nogurums, neliela temperatūra, klepus) - paliec mājās, nekādā gadījumā neej uz darbu! Sazinies ar savu ģimenes ārstu. Esi atbildīgs pret sevi un apkārtējiem!" socālajos tīklos mudina SPKC.