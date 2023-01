Jēkabpilī nolemts piešķirt 0,8 miljonus eiro plūdu seku novēršanai

Šodien Jēkabpils novada domes sēdē janvāra plūdu seku novēršanai tika nolemts piešķirt papildu līdzekļus - 0,8 miljonus eiro, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Pašlaik Jēkabpils novada pašvaldības speciālisti apkopo šā gada janvāra plūdu seku novēršanas izdevumus un aprēķina pašvaldības īpašumiem nodarītos zaudējumus. Ņemot vērā speciālistu provizoriskos aprēķinus plūdu seku novēršanas izdevumiem un hidrologu un meteorologu prognozes pavasara plūdu varbūtībai, šodien domes sēdē tika lemts par nepieciešamību piešķirt papildus līdzekļus avārijas seku likvidēšanai un iekļaut šī gada pašvaldības budžetā finansējumu līdz 0,8 miljoniem eiro. Finansējumu paredzēts iekļaut 2023. gada pašvaldības budžetā.

Par plūdu seku novēršanas izmaksu pozīcijām sēdē detalizētāk informēja domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars: "Dambja pastiprināšana, tehnikas noma, materiālu iegāde un citām darbībām, lai saglābtu un pastiprinātu dambi izmaksājuši 220 000 eiro. Šajā pozīcijā viss vēl nav apkopots, un izmaksu apzināšana vēl turpinās. Ūdens atsūknēšanas no applūdušajām teritorijām izmaksas uz šo brīdi ir 107 000 eiro."

Kā jau rakstīts, šobrīd turpinās Jēkabpils aizsargdambja remonts un stiprināšana, lai uzlabotu tā noturību pret pavasara paliem. Tā kā ūdens ir atkāpies, tiek veikta dambja kritisko vietu nogāzes tīrīšana no ledus, bojāto vietu konstatēšana un remonts. Bojātās vietas stiprina ar bentonīta māla paklāju un rupjo dolomītu, lai novērstu ūdens caurplūdi caur dambi.

Viens no kritiskajiem posmiem aizsargdambī ir orientējoši no "Katarses" līdz klosterim, otrs - Strūves parks, Pļaviņu iela 60 un Pļaviņu iela 58. Darbu izmaksas šo vietu sakārtošanai precīzi varēs pateikt pēc bojāto vietu konstatēšanas un bojājumu apjoma noteikšanas. Izmaksas varētu būt no 160 000 līdz 380 000 eiro, pauda Stars. Izskaloto Sakas salas ceļu remonts, atjaunošana izmaksās 117 000 eiro. Summas vēl tiek precizētas, jo atsevišķas vietas, piemēram, lielais zemes izskalojums, vēl precīzi jāuzmēra.

Pļaviņu ielas asfaltbetona seguma atjaunošana un lietus kanalizācijas remonts - 360 000 eiro. Šie darbi tiks veikti tikai pēc aizsagdambja būvdarbiem, jo diezgan operatīvi jāveic inženiertehniskā izpēte un jāizstrādā būvprojekts. Stars arī uzsvēra, ka šī gada laikā ar valdības atbalstu ir jāpiesaista finansējums un jāveic avārijas remontdarbi - dambja nogāzes ar hidrobetona segumu izbūve, lietus kanalizācijas sistēmas sakārtošana un ūdens atsūknēšanas vietu izbūve. Šo remontdarbu aprēķini jau ir veikti, un dambja sakārtošanai visā garumā būs nepieciešami 13 miljoni eiro. Būvprojekta izstrādei un inženiertehniskajai izpētei ieplānoti no 150 000 līdz 180 000 eiro.