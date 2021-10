Kā ārzemju notikums kļūst par ziņu Latvijā? Saruna ar ārlietu žurnālistiem

Sestajā podkāsta "Saturs nav semočkas" epizodē kopā ar Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta ārzemju ziņu redaktori un raidījuma "Pasaules panorāma" vadītāju Inu Strazdiņu un pieredzējušo starptautisko notikumu komentētāju, žurnālistu Āri Jansonu spriežam, kā redakcijas strādā ar ārzemju ziņu atspoguļojumu.

Trīs tēzes pēc sarunas

1. Kas šobrīd ir būtiskākais notikums pasaulē ārpus Covid-19, kam būtu jāpievērš uzmanību? Inas Strazdiņas ieskatā tā ir Afganistāna, kurā varu pilnībā pārņēmis "Taliban". Viņasprāt, to nosaka Latvijas karavīru vēsturiskā klātbūtne un aktuālā bēgļu plūsma, bet Āra Jansona ieskatā Latvijā nepieciešams uzmanīgi sekot līdzi Krievijā notiekošajam, lai būtu gatavībā, ko no austrumu kaimiņvalsts varētu sagaidīt.

2. Latvijā ārzemju notikumu žurnālistu darbs biežāk analizēts, spriežot par latviešu un krievu valodas informācijas plūsmu atšķirībām un līdzībām. Piemēram, par šo tematu pieejams 2018. gada Austrumeiropas politikas pētījumu centra (APPC) pētījums "Starptautisko notikumu atainojums Latvijas interneta medijos". Mediju vidē iztrūkst diskusija par starptautisko notikumu atspoguļojuma citiem aspektiem, piemēram, korespondentu iztrūkumu ārpus Latvijas robežām un žanru dažādību.

3. Covid-19 laikā žurnālistiem nācās un aizvien nākas mācīties ļoti daudz jauna par veselības jomu, savā ziņā visi kļuva par pandēmijas reportieriem, tostarp starptautisko notikumu žurnālisti Latvijas redakcijās. Jansons un Strazdiņa piebilst, ka tas prasījis papildu piepūli, taču, rūpīgi pārbaudot informācijas avotus, spēj turēties līdzi jaunajai veselības jomas terminoloģijai un aktualitātei.

Podkāsts "Saturs nav semočkas" domāts atraisītai sarunai par sabiedrībai pieejamu saturu, par mediju vides kvalitātes, pārvaldības un nozares attīstību. Šogad sešās epizodēs spriedām par jaunākajām mediju nozares attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē. Šeit ir vieta diskusijai, kā medijiem nodrošināt neatkarīgu un finansiāli patstāvīgu darbību laikā, kad pasaules tehnoloģiju "giganti" mazina to ienākumus. Kā augt gan tehnoloģiski, gan vienlaikus satura kvalitātes ziņā? Tāpat polarizētā sabiedrībā arvien būtisks ir jautājums par uzticēšanos medijiem – kāda ir šī uzticēšanās un kā to nosargāt? Visas epizdoes klausāmas šeit.

