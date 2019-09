Kaimiņš: Ķezberes viedoklis par politisko spiedienu ir viņas privāta interpretācija

Atkāpties nolēmušās Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) vadītājas Daces Ķezberes viedoklis par politisko spiedienu šajā jautājumā ir viņas "privātā interpretācija", šodien pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes žurnālistiem pauda Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš (KPV LV).

Viņš pavēstīja, ka koalīcija ar cieņu pieņem viņas lēmumu atkāpties no padomes vadītājas amata ar 15.decembri. Politiķis norādīja, ka koalīcija "šeit nevar neko ietekmēt", jo katram "brīvam cilvēkam" ir tiesības izdarīt izvēli atkāpties no amata.

Kaimiņš ir pārliecināts, ja nebūtu saņemts pašas Ķezberes iesniegums, koalīcija būtu virzījusi izskatīšanai Saeimā lēmumprojektu par NEPLP vadītājas atbrīvošanu no amata.

Viņš arī norādīja, ka Cilvēktiesību komisijas iepriekš izsludinātais konkurss uz vienu brīvo vietu vietu NEPLP līdz ar Ķezberes lēmumu ir kļuvis par konkursu uz divām vakantajām vietām.

Komentējot Ķezberes pausto par politisko spiedienu šajā jautājumā, ko īpaši esot veicis arī Kaimiņš, politiķis atbildēja, ka tā esot NEPLP vadītājas "privātā interpretācija", uz kuru viņai tāpat kā citiem ir tiesības.

Kā ziņots, Ķezbere ir nolēmusi atkāpties no padomes vadītāja amata ar 15.decembri, to viņa paziņoja, pirmdien tiekoties ar Latvijas Televīzijas (LTV) darbiniekiem.

Ķezbere savu plānoto atkāpšanos no amata pamato ar politisko spiedienu, kas veikts pret padomi kopumā. Pirmdien notikušajā preses konferencē sacīja NEPLP vadītāja norādīja, ka šāds spiediens izskanējis no dažādiem politiķiem, taču īpaši izcēla Cilvēktiesību komisijas vadītāju Kaimiņu. Preses konferences sākumā Ķezbere atskaņoja izgriezumus no 19.augusta komisijas sēdes, kurā Kaimiņš, cita starp Ķezberei norādīja, ka būtu nepieciešams, lai padomē būtu divas brīvas amata vietas.

Tāpat Ķezbere uzsvēra, ka viņas iesniegums vēl ir jāizskata NEPLP un tad tas tiks nodots Cilvēktiesību komisijai. Skaidrojot iemeslu, kāpēc par savu atkāpšanas termiņu viņa ir noteikusi 15.decembri, Ķezbere norādīja, ka līdz tam būs laiks atrast jaunu pretendentu uz padomes vadītāja amatu.