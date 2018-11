Kalnciema ielas izdegušajā graustā atrastais jenotsuns eitanizēts

Trešdien Rīgā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) izdevies likvidēt naktī uz svētdienu izcēlušos ugunsgrēku sešstāvu graustā Rīgā, Kalnciema ielā. Pēc dzēšanas darbu beigām izdegušajā ēkā atrasts jenotsuns, portālu "Delfi" informē VUGD.

Ugunsdzēsēji glābēji ugunsgrēku sešstāvu neapsaimniekotā ēkā Kalnciema ielā Rīgā dzēsa četras dienas. To izdevās likvidēt trešdien pulksten 13.19.

Pulksten 13.35 Meža iela posmā no Raņķa dambja virzienā uz Kalnciema ielu atjaunota transporta kustība.

Dzēšanas darbus apgrūtināja tas, ka ēkas starpstāvu pārsegums bija sagruvis no sestā līdz otrajam stāvam, līdz ar to dzēšanas darbi noritēja tikai no ārpuses, uzsver VUGD.

Trešdien, veicot dzēšanas darbus, ugunsdzēsēji vienā ēkas daļā atrada jenotsuni, kurš tur bija paslēpies. Glābēji dzīvnieku notvēra un nogādāja veterinārās klīnikas darbiniekiem.

Pēc atrašanas dzīvnieks nogādāts "Dr Beinerta" veterinārajā klīnikā, kur smago apdegumu un citu veselības problēmu dēļ eitanizēts. Lēmuma iemeslu skaidro "Dr. Beinerta klīnikas" vetārsts Eduards Triblis.

Veterinārārsts skaidro, ka dzīvniekam ir bijuši ļoti plaša laukuma termiski apdegumi, kas mijušies ar alopēciju muguras apvidū – jēls ādas laukums, kuru klāj blaugznas un kreveles. Tas dzīvniekam ticis novērots uz aptuveni 40 līdz 50 procentiem ķermeņa – muguras daļu, pakaļējām ekstremitātēm un sāniem. Tāpat dzīvniekam ap acīm konstatētas kašķa iezīmes.

Triblis skaidro, ka jenotsuns ir savvaļas dzīvnieks, un to ārstēšana ir daudz sarežģītāka. "Ar šādu dzīvnieku neko sarunāt pa labam nevar," skaidro vetārsts, "Viņam nav iespējams mierīgi pieiet klāt, papaijāt un pēcāk apstrādāt cietušo ādu." Triblis piebilst, ka brīdī, kad jenotsuns atvests uz veterināro klīniku, dzīvnieks bijis pārbijies un dusmīgs, kas viņa medicīnisko apskati vēl vairāk apgrūtinājis.

Konstatējot visu augstāk minētos faktus vetārsti nolēmuši dzīvnieku eitanizēt. "Dzīvnieks bija drausmīgā stāvoklī un mocīties viņam atļaut nedrīkst," skaidro vetārsts.

Jau ziņots, ka ugunsgrēks neapsaimniekotā jūgendstila sešstāvu ēkā Kalnciema ielā 2b starp Raņķa dambi, Kalnciema, Daugavgrīvas un Meža ielu, izcēlās naktī uz svētdienu. Dega ēkas visi stāvi un jumts.

Policijā par notikušo sākts kriminālprocess. Policija iespējamās versijas nekomentē, taču VUGD Rīgas reģiona pārvades priekšnieka vietnieks Uģis Vējš Latvijas televīzijai atzina, visticamāk, notikusi ļaunprātīga dedzināšana.