Kalnciema ielas ugunsgrēka dēļ no siltumtīkla atslēgtajām mājām pievienota pagaidu apkure

Kalnciema ielas 2B sešstāvu ēkas ugunsgrēka dēļ no siltumtīkla atslēgtas piecas mājas, informēja "Rīgas siltums" pārstāve Linda Rence.

Viņa atzīmēja, ka ugunsgrēkā cietušajām ēkām nav konstatēts sprādzienbīstams stāvoklis.

Vienlaikus viņa norādīja, ka "Rīgas siltums" patlaban operatīvi strādā pie pagaidu siltumtīklu veidošanas un pagaidu siltuma pieslēguma. Svētdienas vakarā pagaidu apkuri visām mājām ir izdevies pievienot.

Pēc Rences paustā, siltumtīklu plānots izveidot līdz pusnaktij un mājas tiks pieslēgtas siltumapgādei.

Kā ziņots, naktī no 24. uz 25. novembri pulksten 3.38, Kalnciema ielā 2B, Rīgā, neapsaimniekotā mājās izcēlās ugunsgrēks ar atklātu liesmu, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUDG) pārstāve Inta Palkavniece.

Ugunsdzēsējiem un glābējiem ierodoties, konstatēts, ka no sešstāvu neapsaimniekotas ēkas jumta nāk dūmi, bet gandrīz visi stāvi deg ar atklātu liesmu un uguns strauji izplatās. Tā kā ēkas iekšpusē griesti bija no koka un apdeguši krita lejā un ēkas starpstāvu pārsegumi draudēja iegrūt, dzēšanas darbus veikt iekšpusē bija bīstami pašiem glābējiem, tāpēc ugunsgrēka dzēšana tika veikta no ārpuses.

Vēlāk, pulksten 7.16, ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku lokalizēt, novēršot liesmu tālāko izplatību uz citām ēkām un tajā kopumā 4650 kvadrātmetru platībā dega sešstāvu neapsaimniekotās ēkas visi stāvi un jumts.

Patlaban ugunsgrēka dzēšanas darbi turpinās.