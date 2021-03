Kāpēc ir labi strīdēties? 'Delfi' translēs 'Sarunu skolas LAMPA' nodarbību

"Sarunu skola LAMPA" uzsāk sadarbību ar portālu "Delfi", nodarbībām kļūstot pieejamām "Delfi" Tiešraižu sadaļā. Trešdien, 31. martā no plkst.16-17.30 būs vērojama tiešraide "Sarunu skola LAMPA. Kāpēc ir labi strīdēties?"

Kā uzver rīkotāji, strīdi un domstarpības esot neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa. Vai tiešām? Vai cilvēki nebūtu laimīgāki, ja ģimene, skola, darbavieta un pasaule vispār būtu brīva no nesaskaņām un konfliktiem? Kāpēc, neraugoties ne uz cilvēces tūkstošiem gadu ilgajām daudzveidīgajām konfliktu risināšanas tradīcijām, ne pēdējās desmitgadēs augsti attīstīto digitālo tehnoloģiju radītajām izmaiņām komunikācijā, konflikti mūsu dzīvē joprojām ir klātesoši? Kāpēc tie ir un būs, neatkarīgi no tā, vai tos veicinām un paši izraisām, vai arī cenšamies tos nemanīt un pat izvairīties no jebkādām domām par konfliktiem?

Lai turpmāk domstarpību vai konflikta dēļ nevienam nenāktos pazaudēt attiecības ar citiem un arī nebūtu jāzaudē sevi attiecībās, "Sarunu skolas LAMPA" nodarbībā Lelde Kāpiņa, no savā mediatora un sistēmiskās ģimenes psihoterapijas praksē gūtās pieredzes dalīsies pārdomās par šiem jautājumiem.

Kāpiņa aicinās kopā meklēt atšķirības starp domstarpībām un konfliktiem, kā arī piedāvās meklēt atbildi uz jautājumu, vai iespējams strīdēties cieņpilni. Palūkosimies arī uz ikdienas praksi, kā digitālā vide var palīdzēt vai traucēt strīdu risināšanā.

Kāpiņa ir sertificēta mediatore, sistēmiskās un ģimenes psihoterapijas speciāliste un supervizore, kura savā vairāk kā desmit gadu ilgajā darbā ar konfliktējošiem cilvēkiem ir pārliecinājusies, ka pat no naidīgiem, sāpīgiem un postošiem konfliktiem ir iespējams iziet ar mieru un labu atrisinājumu.

"Sarunu skola LAMPA" ir praktisku nodarbību cikls, kas norisinās kopš 2018. gada un kuru laikā ikviens var gūt praktiskas iemaņas labākai saskarsmei ar līdzcilvēkiem. Sākot ar 2021. gada pavasari "Sarunu skola LAMPA" uzsāk sadarbību ar portālu "Delfi", nodarbībām kļūstot pieejamām "Delfi" Tiešraižu sadaļā. "Sarunu skolu LAMPA" atbalsta Tele2 un Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Sarunu skolu LAMPA īsteno Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS kopš 2018. gada Rīgā un reģionos. Kopš 2020. gada pavasara nodarbības norisinās neklātienē platformā Zoom. Pavisam līdz šim notikušas 47 nodarbības, kuras apmeklējuši ap 6700 cilvēku.