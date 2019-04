Kariņa valdības apņemšanās – 583 darāmie darbi

Vispārējās valdības budžeta deficīts 2019.gadā ir 0,7% no IKP, 2020.gadā 0,3% no IKP un 2021.gadā 0,3% no IKP.

Saskaņā ar prognozēm, kas tika izstrādātas, sagatavojot 2019.gada budžetu: Vispārējās valdības budžeta strukturālās bilance 2019.gadā ir -0,55% no IKP, 2020.gadā -0,20% no IKP un 2021.gadā -0,50% no IKP.

1) AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" īstenot valsts atbalsta programmu riska kapitāla pieejamības paaugstināšnai, veicinot riska kapitāla ieguldījumu veikšanu, piesaistot ieguldījumiem riska kapitālā pensiju un ieguldījumu plānu līdzekļus;

2) AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" izstrādāt plānu, kas paredz papildus ES fondu finanšu resursiem, piesaistīt nepieciešamos līdzekļus no starptautiskajām finanšu institūcijām (piemēram, EIB, ZIB, EPAB, ERAB) vai no finanšu tirgus, veicot obligāciju emisijas;

3) AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" nodrošināt mazo un vidējo komersantu valsts atbalsta programmu apjomu palielināšanu, piesaistot papildus finansējumu investīciju platformās no Stratēģisko investīciju fonda;

4) AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" kā nacionālajam kontaktpunktam Latvijā sadarbībai ar Eiropas investīciju konsultāciju centru nodrošināt konsultācijas par līdzekļu piesaisti investīciju projektu realizācijai no EIB Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) ietvaros;

5) Veicināt kapitāla tirgus attīstību, tai skaitā stiprinot mazākuma akcionāru aizsardzību;

6) Pilnveidot regulējumu nodrošināto vērtspapīru jomā, mazinot šķēršļus vērspapīrošanai;

7) Pilnveidot darbības normatīvo ietvaru otrā līmeņa krājizdevu sabiedrību darbībai.