Kariņš: šis ir īstais laiks – šis ir mūsu laiks!

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) aicina izmantot šo laiku, lai ar visu mūsu tautai piemītošo spēku un mērķtiecību celtu Latvijas labklājību un vienlīdzību sabiedrībā.

"Pagātne ir pierādījusi to, ka mūsu tauta ir neapturama, ja reiz tā nolemj kaut ko sasniegt. Mēs esam spēcīgi un spītīgi savā mērķtiecībā. Šis ir īstais laiks – šis ir mūsu laiks," uzrunājot Latvijas sabiedrību gadumijā, uzsvēra Kariņš, aicinot ikvienu apzināt savu milzu mīlestību pret Latviju un apvienot spēkus, lai veidotu mūsu valsti stipru.

Ministru prezidents runā atsaucās uz savas ģimenes tradīciju gadumijā rakstīt tuviniekiem vēstuli par to, kā ir gājis un kā saredz nākotni, līdzīgi uzrunājot arī sabiedrību svētku vakarā. "Šis gads aizsākās ar lielu neskaidrību, ja raugāmies no politikas viedokļa, tomēr pēc ilgām sarunām izveidojām plašu piecu partiju koalīcijas valdību, kura spēj gan sastrādāties, gan soli pa solim virzīt uzlabojumus dažādās valsts pārvaldes jomās," pauda Kariņš.

Premjers uzsvēra, ka valdības īstenoto pārmaiņu galvenais mērķis ir panākt, lai visi iedzīvotāji dzīvotu labāk. 2019. gads pagājis izaugsmes zīmē, valstī turpinājās darba algu un kopējā labklājības līmeņa pieaugums. Vienlaikus viņš norādīja, ka ne visi iedzīvotāji vienādi izjūt kopējo izaugsmi, tāpēc valdībai ir vēl vairāk jāvērš uzmanība uz to, lai samazinātu nevienlīdzības plaisu.

Atzīmējot nākamā gada laikā darāmo, Kariņš uzsvēra: "Mēs turpināsim strādāt pie tieslietu sistēmas un tiesiskuma stiprināšanas, kas ir svarīgi jebkurai demokrātijai. Ēra, kad valsts varu noturēja šauru interešu pakļautībā, ir beigusies. Ar kopīgiem spēkiem padarīsim to neatgriezenisku!"

Ministru prezidents atgādināja, ka kopš neatkarības atjaunošanas valsts attīstībā esam paveikuši daudz, bet turpmākais ceļš ir jāvirza uz to, lai sasniegtu lielāku labklājības līmeni valstī, samazinot nevienlīdzību un veicinot to, ka vairāk uzticamies viens otram un valsts pārvaldei kopumā. "Šo attīstības virzienu esmu vienkāršoti nosaucis par "ceļu uz Ziemeļvalstu labklājības līmeni". Tā ir Latvija, kura saredz klimata politiku kā tautsaimniecības attīstības iespēju. Tā ir Latvija, kuras zinātne un uzņēmumi atgūst savu vietu pasaulē. Šis mērķis nav vienā dienā sasniedzams, taču, ejot soli pa solim, esmu pārliecināts, ka mēs to sasniegsim," uzsvēra Kariņš.

Ministru prezidents pauda, ka viņš labi izprot to, ka ne visi piekrīt valdības virzītajām pārmaiņām. "Kritika procesā ir nepieciešama, lai mēs varētu savu darbu darīt labāk. Paldies visiem, kuri ir argumentēti piedāvājuši uzlabojumus valdības darbam. Mēs cenšamies ņemt ieteikumus vērā. No manas puses dialogs ir vienmēr gaidīts un atvērts," pauda premjers.

Runas noslēgumā Ministru prezidents atgādināja, ka esam dažādi politisko uzskatu, materiālās labklājības, sociālā un ģimenes stāvokļa ziņā, taču mēs visi kopā veidojam mūsu valsti Latviju, un novēlēja visiem iedzīvotājiem un tautiešiem pasaulē laimi un veselību jaunajā, 2020. gadā.