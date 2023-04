Ķīnas vēstnieka Francijā izteikumi nonākuši pretrunā Ķīnas nostājai, secina Ārlietu ministrija

Ķīnas vēstnieka Francijā Lu Šaje izteikumi ir nonākuši klajā pretrunā ar Ķīnas nostāju par atbalstu valstu suverenitātei, neatkarībai un teritoriālajai nedalāmībai, kas ir pamatā ANO hartai, akcentēja Ārlietu ministrijas (ĀM) Otrā divpusējo attiecību departamenta direktore Samija Šerifa, pie kuras paskaidrojumu sniegšanai bija izsaukts Ķīnas vēstniecības Latvijā pagaidu pilnvarotais lietvedis Suns Daņhuejs.

Ķīnas vēstnieka Francijā Lu intervijā bija izteicies, ka bijušajām PSRS valstīm "nav faktiska statusa starptautiskajās tiesībās", jo neesot starptautisku līgumu, kas materializē to statusu kā suverēnām valstīm. Šādi izteikumi izraisīja sašutumu vētru, tostarp arī Latvija izsauca uz pārrunām Ķīnas vēstniecības pārstāvi paskaidrojumu sniegšanai, kāda īsti ir Ķīnas pozīcija.

Kā informēja ĀM, sarunas laikā Šerifa norādīja, ka Latvijai ir kategoriski nepieņemami Ķīnas vēstnieka Francijā izteikumi, apšaubot atsevišķu valstu "faktisko statusu starptautiskajās tiesībās".

Šerifa norādīja, ka starptautiskā sabiedrība ir skaidri atzinusi valstu suverenitāti un teritoriālo nedalāmību, kuras ieguva neatkarību pēc Padomju Savienības sabrukuma. Krievijas īstenotā agresija, pārkāpjot Ukrainas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību, ir rupjš starptautisko tiesību pārkāpums.

Tāpat Šerifa vērsa uzmanību uz faktu, ka Baltijas valstis tika pretlikumīgi okupētas un anektētas, taču "de iure" turpināja būt suverēnas valstis, tādējādi tās nekad nav bijušas padomju valstis, neskatoties uz "de facto" inkorporāciju Padomju Savienībā.

Ķīnas vēstnieka Francijā Lu tika paziņojis, ka bijušajām PSRS valstīm "nav faktiska statusa starptautiskajās tiesībās". Nav gan īsti skaidrs, vai Lu savus vārdus attiecinājis arī uz Baltijas valstīm, jo saskaņā ar starptautiskajām tiesībām tās nekad nav atradušās PSRS sastāvā, bet gan ilgstoši bijušas okupētas teritorijas.

Uz jautājumu, kam pieder Krievijas okupētā Krimas pussala, LU tika atbildējis, ka tas atkarīgs no tā, kā katrs šo problēmu uztver. Viņš piebildis, ka "no sākuma" Krima piederējusi Krievijai, tuvāk gan nepaskaidrojot, ko viņš domājis ar izteikumu "no sākuma".

Reaģējot uz šādiem Ķīnas vēstnieka izteikumiem, Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) tviterī paziņoja, ka tie ir pilnībā nepieņemami. Arīdzan Eiropas Savienības (ES) augstais ārlietu pārstāvis Žuzeps Borels paziņoja, ka šādi izteikumi ir nepieņemami, piebilstot, ka ES "var vienīgi pieņemt, ka šie izteikumi neatspoguļo Ķīnas oficiālo politiku".

Ķīnas Ārlietu ministrijas preses pārstāve pirmdien uzsvēra, ka Ķīna ciena visu valstu suverenitāti, neatkarību un teritoriālo integritāti un atbalsta ANO Statūtu mērķus un principus.

"Pēc Padomju Savienības sabrukuma Ķīna bija viena no pirmajām valstīm, kas nodibināja diplomātiskās attiecības ar attiecīgajām valstīm. Kopš diplomātisko attiecību nodibināšanas Ķīna vienmēr ir ievērojusi savstarpējas cieņas un vienlīdzības principu, lai attīstītu divpusējas draudzīgas un sadarbības attiecības," paziņoja ministrijas preses pārstāve.