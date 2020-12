Ko valdība lēmusi par ārkārtējās situācijas pagarinājumu. Video tiešraide

Otrdien, 1. decembrī, Ministru kabineta ārkārtas sēdē un Krīzes vadības padomes sēdē izskatīta virkne jautājumu saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu.

Portāls "Delfi" piedāvā video tiešraidi no preses konferences pēc Ministru kabineta sēdes. Tajā piedalās ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), veselības ministre Ilze Viņķele (AP) un Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Jau ziņots, ka pirmdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu un Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci (NA) Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) nāca klajā ar priekšlikumiem stingrākiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības samazināšanai, uzsverot nepieciešamību pēc koordinētas rīcības visos valsts pārvaldes līmeņos.

Kariņš norādīja, ka nepieciešams ierobežot pulcēšanos, atgriežoties pie principa 2 cilvēki – 2 metri, kā arī pastiprināt ierobežojumus citās jomās Covid-19 izplatības samazināšanai un būtiski kāpināt testēšanas kapacitāti.

Lai novērstu plašu, nekontrolētu vīrusa izplatību sabiedrībā, kas prasīs vēl vairāk Latvijas iedzīvotāju veselību un dzīvību, kā arī novedīs pie nopietnām ekonomiskām grūtībām, ir jāpieņem stingri un sabiedrībai saprotami ierobežojumi, kas ieviešami visā valstī. Lai tos īstenotu, nepieciešams pagarināt ārkārtējo situāciju valstī līdz 2021. gada 11. janvārim, samazināt pieļaujamās pulcēšanās principu līdz 2 cilvēku tikšanās ar 2 metru distanci un pārtraukt pulcēšanās iespējas vairāk nekā vienai mājsaimniecībai.

Lai nodrošinātu nepieciešamo ekonomisko atbalstu, šīs nedēļas laikā ir jāsāk izmaksas krīzes skartajiem darba devējiem un darba ņēmējiem, kā arī jāpiešķir vajadzīgais finansiālais atbalsts mediķiem. Pēc Ministru prezidenta ieskatiem, Finanšu un Ekonomikas ministrijām jāpiedāvā plašāki atbalsta risinājumi iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem, jākāpina testēšanas kapacitāte Latvijā, lai konstatētu inficēšanās gadījumus ar Covid-19. Plašas testēšanas iespējas nodrošinās asimptomātisko vīrusa nēsātāju identificēšanu, tā samazinot vīrusa izplatību sabiedrībā.

Nepieciešama daudz aktīvāka kontrole uz mūsu valsts robežām, lai ierobežotu koronavīrusa izplatību no kaimiņvalstīm. Jānodrošina, ka ieceļotāji šķērso robežu tikai ar aizpildītiem "Covidpass" apliecinājumiem, slēdzot robežas pārejas punktus vietās, kur nav iespējama kontrole par "Covidpass". Kravu transporta kustībai jāturpinās nemainīgi.

Sadzirdot vecāku un pedagogu bažas par situāciju Latvijas skolās augstas vīrusa izplatības sabiedrībā dēļ, Ministru prezidents rosina, ka 1. – 4. klašu skolēni dodas ziemas brīvlaikā no 7. decembra, kas tiks pagarināts līdz nākamā gada sākumam. Līdz ar to tiks arī izteikts priekšlikums pagarināt mācību gads 1. – 4. klašu skolēniem. Pārējo klašu skolēniem mācības turpinātos attālināti. Atgriežoties pie mācībām klātienē skolā, no janvāra plānots ieviest jaunu būtisku nosacījumu - mutes un deguna aizsega lietošanu skolēniem, kā arī epidemioloģiskai drošībai atbilstošas telpas kvadratūra, nepieciešams izstrādāt un ieviest vēdināšanas risinājumus.

Nepieciešams viest skaidrību par vienotu regulējumu visiem skaistumkopšanas un higiēnas pakalpojumu sniedzējiem, tostarp arī frizieriem, jo, neskatoties uz pastāvošiem ierobežojumiem, daļa minēto pakalpojumu sniedzēju turpina darbu. Pēc Ministru prezidenta ieskata, lietderīgāk ir ieviest stingrus, vienlīdzīgus drošības pasākumus visai nozarei, lai veicinātu epidemioloģisko noteikumu ievērošanu un nepieļautu tās darbību prasībām neatbilstošos apstākļos. Lēmums par vienotu regulējumu ir jāpieņem valdībai.

Lai samazinātu nevajadzīgu pulcēšanos tirdzniecības vietās, vienlaicīgi nodrošinot pieeju pirmās nepieciešamības precēm, tiek rosināts ieviest stingrākas drošības prasības veikaliem un tirdzniecības centriem. Ieviešot konsekvenci un skaidrību tirdzniecības vietu darbībā, darba dienās veikalos un tirdzniecības centros visā Latvijā jānodrošina, ka tajos vienlaikus uzturas 20 % klientu no maksimālā telpu aizpildījuma. Veikali, kuru telpas apjoms nesasniedz 25 kvadrātmetri, vienlaikus apkalpo tikai vienu cilvēku. Pie veikala ieejas jābūt izvietotai informācijai par maksimālo cilvēku skaitu. Brīvdienās strādā tikai veikali, kuros pieejamas pirmās nepieciešamības preces. Veikali aicināti noteikt senioriem drošu apmeklējumu laiku.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī veikti 7810 Covid-19 testi, reģistrēti 612 jauni saslimšanas gadījumi, bet četri inficētie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Mirusi viena persona vecuma grupā no 45 līdz 50, divas no 55 līdz 65, viena no 90 līdz 95. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 7,8%. Latvijā kopā saslimušas 17687 personas un 1806 izveseļojušās.

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī stacionēti 63 Covid-19 slimnieki, tai skaitā viens pacients, kurš ir pārvests, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija. Kopā stacionāros ārstējas 519 pacienti: 480 ar vidēji smagu slimības gaitu un 39 ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 67 pacienti, tostarp viens pacients, kurš ir pārvests. Kopā līdz šim izrakstītas 1371 personas.

Jau vēstīts, ka, ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, valdība atkārtoti izsludinājusi ārkārtējo situāciju uz četrām nedēļām jeb laiku no 9. novembra līdz 6. decembrim.

Tās laikā noteikti stingri pulcēšanās un citi ierobežojumi, lai stabilizētu situāciju un novērstu strauju Covid-19 izplatību.

Līdz 6. decembrim nedrīkst notikt publiski pasākumi klātienē. Ārkārtējās situācijas laikā nedrīkst sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu. Stingras prasības ārkārtējās situācijas laikā ir arī sabiedriskās ēdināšanas vietām, kā arī tirdzniecības centriem.

No 27. novembra vēl stingrāki ierobežojumi noteikti 12 pašvaldībās, bet no 30. novembra spēkā stingrāki noteikumi skolām visā valstī.

Eiropas Savienība (ES) šogad varētu apstiprināt pirmās vakcīnas pret jauno koronavīrusu. Plānots, ka jau nākamā gada pirmajā ceturksnī vakcīnas būs pieejamas ES dalībvalstīs, tostarp Latvijā.

Šobrīd plānots, ka kopumā valsts apmaksāta vakcīna varētu tikt nodrošināta vairāk nekā 800 000 cilvēku. Ja vakcīnu ražotāji apstiprinās Latvijas pasūtījumu, šis skaits varētu būt lielāks.

Covid-19 vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta. Veselības ministrijas stratēģija paredz, ka brīdī, kad tās būs pieejamas, Latvijā vakcinācija notiks pakāpeniski. Vispirms vakcinēs medicīnas darbiniekus, savukārt pēc tam sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus, tiem sekos citi cilvēki, kuri ir riska grupās.