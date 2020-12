Koalīcija vērtēs Pleša kandidatūru vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam

Koalīcija vērtēs Artūra Toma Pleša (AP) kandidatūru vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam, pēc Sadarbības sanāksmes sēdes pirmdienas vakarā paziņoja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Partiju apvienības "Attīstībai/Par!" frakcija vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam izvirzījusi 13. Saeimas deputātu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentāro sekretāru Plešu. Par to pirmdien sadarbības sanāksmē koalīcijas partnerus informēja "Attīstībai/Par!".

Kā uzsvēra Ministru prezidents, tas tagad būs partneru jautājums – atbalstīt vai neatbalstīt Pleša kandidatūru.

Šīs nedēļas laikā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata kandidāts Plešs tiks uzklausīts Saeimas frakcijās, pēc frakcijas sēdēm politiskie spēki lems par iespējamo atbalstu Plešam.

Tieslietu ministrs, Jaunās konservatīvās partijas (JKP) līderis Jānis Bordāns atzīmēja, ka politiskais spēks jau bija pārrunājis jautājumu par vakanto vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatu un saredzēja, ka to varētu ieņemt "Attīstībai/Par!" līderis Daniels Pavļuts. Taču, ņemot vērā, ka politiskais spēks lēma amatam virzīt Plešu, tiks vērtēta viņa kandidatūru.

Kamēr vēl koalīcijas partneri vērtēs Pleša kandidatūru, opozīcijā esošās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) viena no veidotājpartijām – Latvijas Zaļā partija (LZP) – paziņojusi, ka VARAM nedrīkst vadīt nekompetents ministrs.

LZP uzskata, ka "Pleša virzīšana vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam ir ne tikai pārsteidzīga, bet devalvē valdības institūta izpratni kopumā". Politiskais spēks pārmet kandidātam vāju izpratni par reģionālo attīstību/

"VARAM ministram jāpārstāv ne tikai reģionālās attīstības jautājumi un digitālā transformācija, bet jāpilda arī vides ministra pienākumi un jāpārstāv Latvijas vides un dabas aizsardzības jautājumi. Gados jauna cilvēka vēlme kļūst par ministru ir apsveicama, tomēr jāprot nošķirt ambīcijas ar gribēšanu no praktiskās varēšanas," skarba ir opozīcijas partija.

Jau vēstīts, ka šī gada 12. novembrī līdzšinējais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) no ministra amata nolēma atkāpties pēc tam, kad publiski sameloja, ka nav izmantojis vai nopietni lūdzis partijas biedriem sarūpēt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

Pūces bijušais partijas biedrs Māris Mičerevskis paziņoja, ka Pūce viņam prasījis sagādāt Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi, taču Pūce taisnojās, ka tas esot bijis tikai joks.

Nākamajā dienā Pūce tomēr atzina, ka tas nav bijis joks, un ka viņš ir samelojis un tādā veidā pieļāvis kļūdu, par kuru viņam tagad kauns.

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauda Pūce, paziņojot par atkāpšanos no ministra amata.