Kopējais uzturlīdzekļu nemaksātāju parāds valstij pārsniedz 320 miljonus eiro

Vairāk nekā 40 000 vecāku nepilda pienākumu uzturēt savus bērnus, un viņu vietā uzturlīdzekļi bērniem tiek izmaksāti no valsts budžeta, kas vidēji katru mēnesi veido 4,5 miljonus eiro, nodrošinot ar uzturlīdzekļiem aptuveni 40 000 bērnu, liecina Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) sniegtie dati.

Uzturlīdzekļu nemaksātāju kopējais parāda apmērs pret valsti šobrīd pārsniedz 320 miljonus eiro.

UGFA direktors Edgars Līcītis uzsver, ka tikai 25% no Uzturlīdzekļu garantiju fonda parādniekiem kārto savas saistības. "Parādnieks, neatmaksājot viņa vietā no valsts budžeta izmaksātos uzturlīdzekļus, nepilda pienākumu ne tikai pret valsti, bet arī Latvijas sabiedrību kopumā, jo Uzturlīdzekļu garantiju fondam piešķirtie budžeta līdzekļi veidojas no sabiedrības locekļu godprātīgi maksātajiem nodokļiem. Faktiski pārējie sabiedrības locekļi pilda bezatbildīgo vecāku pienākumu," skaidrojis Līcītis.

Viņaprāt, šāda situācija nav pieļaujama, tāpēc Tieslietu ministrija (TM) sadarbībā ar UGFA pastāvīgi strādā pie jaunu risinājumu ieviešanas, kas spētu motivēt vecākus godprātīgi pildīt savu pienākumu, nokārtot savus parādus ar valsti, kā arī atstātu pēc iespējas mazāku negatīvo iespaidu uz valsts budžetu.

TM portālam "Delfi" norāda, ka, lai sekmētu parādu atgūšanu no uzturlīdzekļu nemaksātājiem, parādnieku motivēšanai tiek ieviesti arvien jauni mehānismi. Piemēram, 2019. gada 1. jūlijā stājās spēkā regulējums, kas paredz atvieglotu parāda segšanas kārtību, proti, ja parādnieks divu gadu periodā nosedz savu pamatparādu, likumiskie procenti tiek dzēsti.

Vienlaikus, lai veicinātu uzturlīdzekļu parāda atgūšanu valsts budžetā, UGFA ir tiesīga nodot parādnieka lietu zvērinātam tiesu izpildītājam piedziņas vēršanai uz parādnieka mantu un ienākumiem, piemērot transportlīdzekļa un kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, apturēt šaujamieroča atļaujas darbību, vērsties tiesībsargājošās iestādēs ar iesniegumu par kriminālprocesa ierosināšanu, kā arī veikt darbības uzturlīdzekļu piedziņai ārvalstīs, ja parādnieks tur dzīvo vai gūst ienākumus.

Tāpat parādniekam netiek piešķirta pilsonība un nav ļauts atteikties no pilsonības, parādnieks nesaņem nodokļu atvieglojumus par bērniem un tiek iekļauts publiski pieejamā parādnieku datu bāzē.