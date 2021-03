'Kovidiotismus vulgaris' – par publikāciju Garkalnes domes izdevumā sāk resorisko pārbaudi

Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par Garkalnes novada domes informatīvā izdevuma Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Mārča Bauzes-Krastiņa rakstu, kurā faktiski pausts aicinājums nevakcinēties pret Covid-19. Iepriekš tiesībsargājošajās iestādes izvērtēt izdevumā publicēto informāciju, iespējams, saskatot tajā viltus ziņu izplatīšanas mēģinājumus, lūdza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Sālsūdens degunā un vakcinētāja sertifikāts

Pašvaldības informatīvā izdevuma "Garkalnes Novada Vēstis" februāra numurā publicēts Bauzes-Krastiņa veidots raksts "Veselīgs dzīvesveids ir būtisks". Tas domes mājaslapā vēl ir pieejams, taču pats autors to pēc VARAM intereses ir atsaucis.

Tajā autors mudina lietot dažādus imunitāti veicinošus produktus. "Ajūrvēda iesaka, ka visiem zināmi veselīgi produkti ziemā ir medus, propoliss, ingvers, citrons, krustnagliņas, pipari, anīss, nīms, tulsi, fenhelis, turmeriks utt.," raksta Bauze-Krastiņš. Pats autors Garkalnes novada iedzīvotājiem iesaka lietot "Chyanaprashu" – augu izcelsmes uztura bagātinātāju.

"Lai veicinātu imunitāti, ir jāēd vairāk augu izcelsmes pārtika, esmu dzirdējis, ka "kroņvīruss" esot īpaši bīstams cilvēkiem ar lieko svaru, lai gan nevaru to apgalvot, jo nevienu beigtu resnīti par laimi vēl neesmu saticis," dalās sabiedrisko attiecību vadītājs. Tāpat viņš norāda, ka cilvēkiem būtu vērts iemācīties, kā skalot degunu un aizdeguni ar sālsūdeni. Pat "Brežņeva galvenais ārsts esot ieteicis sālsūdeni nelielā proporcijā sajaukt ar ūdensraža pārskābi un ar to skalot degunu profilaktiski". Atsaucoties uz kādu "izraēliešu doktoru", viņš informē lasītājus par "iedarbīgu līdzekli pret "kovidiotismus vulgaris"".

Autors starp aicinājumiem piekopt veselīgu dzīvesveidu norāda: "Cik es esmu pamanījis, tad dabā nav izslēdzams "dabiskās atlases process", tas diemžēl ir nenovēršams. Par laimi neesmu redzējis līķu kaudzes un uz ielām un nemaņā krītošus cilvēkus. Citi domā, ka masku vilkšana palīdz, lai mēs nekristu uz ielām, kā ir redzēts "YouTube" sliktas kvalitātes novērošanu kameru ierakstos kaut kur Ķīnā."

Portāls "Delfi" vaicāja raksta autoram, kāpēc tas ir publicēts domes oficiālajā izdevumā, uz ko viņš norādīja: "Vietējie iedzīvotāji zināja to, ka es zinu dažādu veidu alternatīvas metodes, un viens otrs man palūdza, lai es šo rakstu publicēju šādā veidā. Man savukārt rūp vietējo iedzīvotāju veselība, tāpēc es arī publicēju šo rakstu." Autors uzsvēra, ka ar savu rakstu nevēlējās nevienu aizvainot. "Man bija vēlme paskatīties uz šo lietu ar viegli ironisku skatienu, jo mūsu valstī reizēm notiek nesaprotamas lietas," teica Bauze-Krastiņš.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) rakstā saskatījusi viltus ziņu izplatīšanas mēģinājumus. Vaicāts, vai piekrīt, ka rakstā ir saskatāmas viltus ziņu pazīmes, tā autors atbildēja noliedzoši: "Nē, tur nav nekas apgalvojuma formā."

"Telegram" čatos – ieteikumi

Raksta beigās autors dalās ar kāda viņam "nepazīstama drauga" sūtītajiem "juridiska rakstura retoriskiem jautājumiem". Būtībā tie ir ieteikumi, ko darīt, ja kāds "pēkšņi liek potēties" pret Covid-19 vai ko citu. Tur uzskaitīti visi dokumenti, kas ir jāpieprasa par pašu vakcīnu un personu, kura veic vakcināciju. Piemēram, jāprasa potējošās personas izglītības dokumenti, sertifikāts par Covid-19 neesamību un apdrošināšanas polise, kura sedz profesionālās darbības kļūdas.

Kad minētie dokumenti iegūti, autors aicina: "Pret parakstu paņemiet preparāta paraugu analīzēm, tad nododiet to LVĢMC [Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram] uz ūdens ķīmisko analīzi."

Uz jautājumu, kas ir šis "nepazīstamais draugs", Bauze-Krastiņš tieši neatbildēja: "Tas ir retorisks jautājums. Es biju ļoti pārsteigts, ka šādas te domas vienam otram ienāk galvā. Tas ir retorisks jautājums, es nevienu neesmu aicinājis tajā avīzē ne potēties, ne nepotēties."

Tomēr portāls "Delfi" atrada, ka ar identiskiem padomiem "Telegram" čatā "Brīva cilvēku padome" pērn 9. decembrī ir dalījies kāds "Big Edd", kura lietotājvārds platformā ir "@QanonLatvia". Čatā, kurā pulcējas teju 680 lietotāju, cilvēki dalās ar dažādām sazvērestības teorijām, tostarp ar "Qanon" saistītajām, izplata viltus ziņas un populārākos mītus par Covid-19. Platforma iepriekš izmantota, lai organizētu 12. decembra pulcēšanos 11. novembra krastmalā.

Kā atklāja portāls "Delfi", šajā čatā ir lietotājs Mārcis Bauze-Krastiņš, kura mobilā telefona numurs sakrīt ar novada domes mājaslapā norādīto. Vaicāts, vai ieteikumi atrasti "Telegram" čatā, domes pārstāvis skaidroja, ka neatceras, kur tos atradis.

Šajā čatā gan viņš nav aktīvs. Vien janvārī dalījies ar "YouTube" video, kurš gan no platformas ir dzēsts. Kā liecina publiski pieejamā informācija, tas bijis video "Planet Lockdown". Kā vēsta "The Washington Post", video bijusī ASV Mājokļu un pilsētu attīstības departamenta sekretāra asistente Katrīna Ostina Fita izplata dezinformāciju un populārākos mītus par Covid-19. Lai gan video no "YouTube" dzēsts, tas esot skatīts ap 20 miljoniem reižu. Bauze-Krastiņš norādījis: "Interesants video."

Nedaudz aktīvāks Bauze-Krastiņš ir "Telegram" čatā "BRĪVĪBAS PLATFORMAS biedri", tajā viņš arī dalījies ar savu rakstu "Veselīgs dzīvesveids ir būtisks" novada izdevumā, komentējot to šādi: "Vārda brīvība ir gandrīz mirusi."

VARAM gaida paskaidrojumu

Jau marta sākumā VARAM pieprasīja paskaidrojumus no Garkalnes novada domes saistībā ar "Garkalnes Novada Vēstīs" publicēto rakstu, kurā ministrija saskata viltus ziņu izplatīšanu, kā arī tādas informācijas sniegšanu iedzīvotājiem oficiālā pašvaldības izdevumā, kas nav likumam atbilstoša.

Tāpat ministrija vērsās tiesībsargājošās iestādēs. Valsts policijas pārstāve Simona Grāvīte pirmdien portālam "Delfi" apstiprināja, ka saistībā ar šo gadījumu ir sākta resoriskā pārbaude.

VARAM līdz pirmdienai, 15. martam, sagaida Garkalnes novada domes paskaidrojumus par to, kā tā pārrauga informatīvā izdevuma redakcionālo saturu tā, lai tas atbilstu likuma "Par pašvaldībām" prasībām. Pirmdienas rītā ministrija atbildes vēl nebija saņēmusi, taču Bauze-Krastiņš portālam "Delfi" norādīja, ka paskaidrojums pirmdien ir nosūtīts ministrijai. Tāpat viņš vērsa uzmanību, ka raksts ir atsaukts. Tā atsaukums atrodams novada mājaslapā, un tajā domes pārstāvis raksta: "Atvainojos, ka paudu savu personisko viedokli Garkalnes novada domes informatīvajā izdevumā."

VARAM atgādina, likums "Par pašvaldībām" noteic, ka pašvaldība ir tiesīga izdot informatīvo izdevumu, kurā tā informē vietējos iedzīvotājus par likumā noteikto funkciju izpildi, kā arī publicē šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto informāciju.

Kā norāda ministrijā, "attiecīgajā rakstā pausti pārspriedumi un aicinājumi Covid-19 infekcijas izplatības saistībā, kā arī pausts aicinājums vakcinēties tikai tad, kad persona saņēmusi virkni dokumentu, kurus realitātē nebūs iespējams saņemt, līdz ar to faktiski paužot aicinājumu nevakcinēties".

Ar Garkalnes novada publicēto informāciju iepazinusies arī Veselības ministrija (VM). VM uzsver, ka vakcinācija ir vienīgais drošais un pierādītais veids, kā sevi pasargāt no saslimšanas un smagas slimības gaitas. Ministrija aicina informāciju iegūt no oficiālajām iestādēm, kas atbild par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, vakcinācijas procesa nodrošināšanu un jautājumiem, kas saistīti ar vakcīnu drošumu, tostarp no Slimību profilakses un kontroles centra, VM, Zāļu valsts aģentūras un Nacionālā veselības dienesta.

"Garkalnes Novada Vēstis" iznāk kopš 1995. gada. Tirāža ir 4000 eksemplāru. Izdevumu apmaksā Garkalnes novada dome.