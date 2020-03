'KPV LV' bijusī biedre Liepiņa aicina izvērtēt atkārtotās kopsapulces rīkošanu Covid-19 apstākļos

Nepieciešams izvērtēt "KPV LV" drīzumā plānotās atkārtotās kopsapulces rīkošanu Covid-19 izplatības apstākļos, norādīja Saeimas deputāte, partijas bijusī biedre un kādreizējā "KPV" līdzpriekšsēdētāja Linda Liepiņa.

Politiķe norādīja, ka pārrunājusi šo situāciju ar vairākiem "KPV LV" biedriem. Lai gan ir izskanējis, ka sanāksmi plānots organizēt, vācot biedru pilnvaras, tomēr ir jautājums, vai šādā situācijā iespējams sasaukt kvalitatīvu biedru sapulci, pauda Liepiņa.

Politiķe norādīja, ka, iespējams, no Uzņēmumu reģistra (UR) nepieciešamas norādes, kā rīkoties šajā situācijā.

Liepiņa norādīja arī uz to, ka Jaunā konservatīvā partija esot izsūtījusi savas avīzes, lai gan esot risks par vīrusa nokļūšanu uz virsmām. Tāpat politiķei bažas rada citi piemēri par atsevišķu amatpersonu rīcību Covid-19 izplatības laikā.

"KPV LV" līderis Atis Zakatistovs aģentūrai LETA norādīja, ka biedru kopsapulci atbilstoši likumam sasaukuši 60 biedri un pašlaik tā nav atsaukta. Nepieciešamības gadījumā to ir iespējams atsaukt, bet pašlaik to nav paredzēts darīt un esot jautājums, kā juridiski būs iespējams to atsaukt, pauda politiķis.

Politiķis norādīja, ka tiks ievērots uz neorganizētiem pasākumiem attiecināmais, ka kopējais dalībnieku skaits nepārsniegs 50. Biedriem ir arī iespēja iesūtīt pilnvaras, uzticot lemšanu kādam no klātesošajiem, skaidroja Zakatistovs.

Politiķis arī akcentēja, ka UR lēmuma dēļ par iepriekšējās kopsapulces rezultātu nereģistrēšanu "KPV LV" ir nostādīta dīvainā situācijā. UR lēmumu partija ir pārsūdzējusi. "Uzņēmumu reģistrs ir sabotējis partijas darbību, interpretējot likumu pretēji precedentiem pagātnē," norādīja Zakatistovs. Viņš pauda, ka nezina iestādes motivāciju, bet "skaidri zina", ka UR atrodas tieslietu ministra Jāņa Bordāna (JKP) pārraudzībā.

Kā ziņots, UR noteicis, ka partijas "KPV LV" 8.februāra atkārtotā biedru sapulce nebija lemttiesīga, tāpēc UR noteicis termiņu - 20.aprīli - trūkumu novēršanai jeb jaunas sapulces sasaukšanai.

Jau vēstīts, jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 pēdējā diennaktī apstiprināta vēl 17 cilvēkiem, līdz ar to kopumā ar to valstī saslimuši 197 cilvēki, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Iepriekšējā diennaktī veikti 692 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, savukārt līdz šim Latvijā kopā veikti 6806 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19.