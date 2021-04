Sarunās ar partijas "KPV LV" biedriem ne reizi vien izskan vārdi "žurku skrējiens". Līdzība ar žurkām, kas bēg no grimstoša kuģa, figurē komentāros par biedriem, kuri pēdējās dienās ir mainījuši savu politisko piederību.

Kā tāds sīpols pa kārtai vien KPV LV ir lobījusies jau kopš valdības veidošanas negludumiem šī Saeimas sasaukuma sākumā, taču kopš pērnā gada nogales pārmaiņas partijā ir piedzīvojušas drāmām bagātu un pat pieredzējušiem politikas vērotājiem grūti izsekojamu attīstību, kam papildus nozīmi piešķir fakts, ka aizvien grūtāk prognozējamā KPV LV ir daļa no jau tāpat trauslās varas partiju koalīcijas. Kas noveda KPV LV, kas savulaik bija viena no deputātu skaita ziņā bagātākajām Saeimas frakcijām, līdz frakcijas deputātu skaita sarukumam teju vai uz pusi un koalīcijas pastarītes lomai?

Vesels bars izslēgto un aizgājušo

Kad "Delfi" sazinājās ar vienu no bijušajiem partijas līderiem Ati Zakatistovu, kurš tagad Saeimā ir pie frakcijām nepiederošais deputāts, viņš pieklājīgi atsacījās no sarunas par bijušo partiju, no kuras daļa biedru viņu "diezgan dramatiski" izslēdza divas reizes. Zakatistova izslēgšana uz visu partijas notikumu fona nemaz neizceļas, jo, runājot ar partijas redzamākajiem aktīvistiem, nākas iesākumā pavaicāt, vai viņi vēl ir partijā, vai arī varbūt jau ir izslēgti vai izstājušies – kopš decembra sākuma tādu ir vesela plejāde.