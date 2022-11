Krievijas pensiju saņēmēji Latvijā pie naudas tiks līdz 19. decembrim

Krievijas pensiju saņēmēji Latvijā pensijas par šī gada ceturto ceturksni - oktobri, novembri un decembri - ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) starpniecību saņems līdz 19. decembrim, pavēstīja VSAA preses sekretāre Iveta Daine.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

VSAA veic Krievijas pensijas izmaksu tām personām, kuras Latvijā saņem pensiju saskaņā ar Latvijas un Krievijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā. Līgums ir spēkā no 2011.gada 19.janvāra.

Valūtas kurss Krievijas pensijām noteikts 2022. gada 9. novembrī un ir 60,823100 rubļi par vienu eiro. Kopējā summa, kas tiks izmaksāta, ir 6 216 094,29 eiro.

Kopumā pensijas izmaksās 10 798 Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pensionāriem.

Ņemot vērā, ka no 2022. gada 16. maija ir apturēta "Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem" un tā Protokola darbība, tad, sākot no 2022.gada trešā ceturkšņa, VSAA no Krievijas piešķirtajām pensijām ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) Latvijā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Vienlaikus IIN apmēra noteikšanai VSAA ņems vērā, vai konkrētajai personai ir piemērojams Valsts ieņēmumu dienesta prognozētais mēneša neapliekamais minimums, vai pensionāra neapliekamais minimums, kā arī to, vai personai pienākas nodokļu papildu atvieglojumi.

Nākamais KF pensiju maksājums par 2023. gada pirmo ceturksni – janvāri, februāri un martu – ir paredzēts 2023. gada martā.

VSAA rīcībā nav informācijas par tiem pensionāriem, kuri saņem Krievijas pensijas savos kontos ārpus līguma nosacījumiem tieši no Krievijas Pensiju fonda.