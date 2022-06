'Krievu mēlē' – 'Laima' satricina tviteri un tā lietotājus (plkst.16:40)

"Nevēlamies šķelt sabiedrību, vairot nacionālismu, tādēļ komunicējam dažādos veidos, tai skaitā svešvalodās" – tāda bija pašmāju saldumu ražošanas flagmaņa "Laima" atbilde uz kādas mātes ierakstu soctīklos par to, ka bērns nav ieguvis ļoti kāroto vasaras darbu uzņēmumā, jo nav mācējis krievu valodu. "Esot daudz krievu tūristu", sacīja uzņēmums, un šis jau bija kā sarkanā lupata bullim, lai otrdienas rītā eksplodētu pašmāju tviteris.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Skandināviem piederošo Latvijas saldumu leģendu metās bārt un pat lamāt daudzi, savs viedoklis bija gan sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kultūras darbiniekiem, aktīvistiem, kā arī politiķiem. Nelīdzēja arī uzņēmuma skaidrojumi, ka "Laima" lepojas būt daļa no Latvijas rūpniecības ilggadējās vēstures un vēlmi šo stāstu arī nodot plašajam ārvalstu tūristu lokam, kas apmeklē "Šokolādes muzeju", pēc iespējas dažādās valodās. Dusmu sniegapika pa tviteri jau bija sākusi velties.

Paziņojumā medijiem otrdienas pēcpusdienā uzņēmums atvainojās par neveiksmīgo komunikāciju. "Mēs, "Laimā", lepojamies, ka vairāk kā 150 gadus esam veidojuši Latvijas rūpniecības vēsturi dažādos laikos. Latviešu valoda un latviskās vērtības ir neatņemama nacionālās identitātes sastāvdaļa un daļa arī no "Laimas" zīmola. Šo stāstu pēc iespējas dažādās valodās arī ikdienā stāstām, rādām un ļaujam "izgaršot" plašajam ārvalstu tūristu lokam, kas apmeklē mūsu šokolādes muzeju," stāsta uzņēmums.

"Vēlamies uzsvērt, ka "Laimas" šokolādes muzeju apmeklē arī tūristi. Pēdējās divās nedēļās esam uzņēmuši vairākus simtus viesu, no kuriem teju 50 % bija ukraiņi, kuri, izņemot savu dzimto valodu, sazinās arī krievu valodā. Komunicējot vairākās valodās, mēs varam izstāstīt "Laimas" stāstu, kas ir daļa no Latvijas vēstures, ievērojami plašākam cilvēku lokam no visas pasaules. Vienlaikus mēs vēlreiz atvainojamies @Silvija_kas un visiem, kurus aizskārām ar savu iepriekšējo neveiksmīgo komunikāciju," teikts paziņojumā medijiem.

#Sokoladesmuzejs vasarā piedāvā darbu pusaudžiem. Manējais ir konditorejas fanāts, komunikabls, īstā vieta būtu čalim. Viss forši. Tikai izrādās, ka bez krievu valodas nekā! Esot daudz krievu tūristu!

Nopietni??!! Vēl joprojām bez ziepēm lienam...?@OrklaGroup @LaimaSaldumi — Silvija K🇺🇦🇱🇻 (@Silvija_kas) June 10, 2022

Mēs, Laimā, lepojamies būt daļa no Latvijas rūpniecības ilggadējās vēstures. Šo stāstu arī vēlamies nodot plašajam ārvalstu tūristu lokam, kas apmeklē mūsu Šokolādes muzeju, pēc iespējas dažādās valodās. Nevēlējamies nevienu aizskart, atvainojamies, ja tā noticis. — Laima (@LaimaSaldumi) June 14, 2022

jūs šķeļat sabiedrību ar savu marksistisko internacionālismu. ja jūsu uzņēmumā būtu kāds kaut cik gudrs cilvēks, tad viņš jums paskaidrotu, kas ir nacionālisms un kāpēc bez tā nevar eksistēt neviena nacionāla valsts. bet ko nu par to, ja pat končas jums garšo pēc palmu eļļas. — Elita Veidemane 🇱🇻❤🇵🇱 💙💛Слава Україні! (@elitaveidemane) June 14, 2022

"Laima" - latviešu diskriminētāja.

Latviešu skolēni drīkst nezināt krievu valodu! Pat ja to mācās, vēl var nebūt apguvuši. Un Latvijā netiek pieņemti darbā uz vasaru, jo jāapkalpo krievi krieviski?! Ja nerunās krieviski - nacionālisms! Kā, lūdzu?

Zemāk vairs nav kur krist.

— Zane Zilberte (@ZaneZilberte) June 14, 2022



Jau līdz šim pēc iespējas pirku Ukrainā ražotās konfektes, lai atbalstītu viņu cīņu pret okupantiem. @LaimaSaldumi tikko deva papildus iemeslu tā turpināt.

Esmu latviešu nacionālists un man kauns, ka svešinieki pārņēmuši mūsu seno zīmolu un tagad to diskreditē. https://t.co/9dGrBZJWEL — Jānis Iesalnieks 🇱🇻 #StandWithUkraine 🇺🇦 (@JanisIesalnieks) June 14, 2022

Gan jau, ka norvēģi to pat nezin.

Ja uzņēmuma HR un PR pārnem "sveštautieši", tad ar lielu varbūtību, ka sāksies krieviskošana. — Mareks Neimanis 🇱🇻 🇺🇦 🇵🇱 (@Marex_N) June 14, 2022

Lieks atgādinājums, ka uzticēties zīmoliem, nepaskatoties, ko tie tagad dara, nevar. — Uldis Varnevičs #StandWithUkraine (@UldisVarnevichs) June 14, 2022

Atkal man neiet. Nepietika ar to, ka es kā nedzēru "CocaCola" cukurūdeņus pirms viņu atklāsmēm par mīlestību uz Krievijas tirgu, tā nedzeru arī pēc tam. Arī sākt boikotēt nacionālismu nīstošās "Laimas" saldumus es nevarēšu, jo jau labu laiku tie pēc garšas ir tiešām briesmīgi. pic.twitter.com/SjCHopgYKU — Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) June 14, 2022

Vēlos publiski paust savu atbalstu Laimai - ekstrēma nacionālisma apkarotājai un sabiedrības vienotājai! Veltu uzņēmumam šokolādes sirsniņu: 🤎 pic.twitter.com/KEQWPXz69C — Dirsā Līdējs (@dirsalidejs) June 14, 2022

Pieprasīt krievu val zināšanas pārdevējam pusaudzim ir nevis saliedēt sabiedrību, bet diskriminēt jaunieti viņa paša valstī.

Šādi @LaimaSaldumi iespļāvusi katrā savā cepumā un končā🤢

— Kristīne Pitkeviča (@KPitkevica) June 14, 2022

Ukrainā ukraiņu valoda kļuvusi par vienojošo visu tautību ukraiņiem. Tā vieno, saliedē valsti, sabiedrību grūtā brīdī. Kremļa propo to dēvē par 'šķeļošu nacionālismu.'

Dīvaini, ka tādas pašas politiski pielādētas klišejas lieto ārvalstu uzņēmums, kurš nopircis Laimas zīmolu https://t.co/0rWx7uExRD — Otto Ozols (@OttoOzols) June 14, 2022

Jūs šo par "nacionalisma vairošanu un sabiedrības šķelšanu" domājat nopietni? — Ralfs Vīlands (@RalfsVilands1) June 14, 2022

No drošiem avotiem zinu, ka krievu valoda Orklā ir vajadzīga, jo ir krievvalodīgi darbinieki, kas nezina latviešu valodu. Ar tiem tad arī jārunā krieviski. — GuntaBrjuhovecka (@brjuhovecka) June 14, 2022

mani vispār pārsteidz, ka laimas konts vēl ir dzīvs. Pēdējie ieraksti 2020.gadā, bet acīmredzot atsevišķās reizēs var "izsaukt" garus atbildēt :D Šajās dienās aprit tieši 10 gadi, kad likās šo kontu slēgs uz mūžiem, nu nav lemts te atbildēt prasmīgi :/ pic.twitter.com/SsNZMnoSFT — Edgars Koroņevskis (@koronevskis) June 14, 2022

To arī nozīmē - runā urliski. Bet ja uzdrošinies teikt latviski, tad esi "naciķis". Jo mums taču vienmēr ir jāizdabā krievuškām. Kā krievi spēj kaut ko sarunāt vai saprast itin visās pārejās (ap 180) valstīs pasaulē, kur neviens nezin rašistu valodu? — Dainis Bitiņš (@DBitins) June 14, 2022

Ķīniešu valodas prasmi arī pieprasāt??? Vācu, itāļu, franču, spāņu? Tūristi taču runā ne tikai krievu valodā, vai ne tā? — Ilze Žeivote (@IlzeZeivote) June 14, 2022

@LaimaSaldumi jūs gribat teikt, ka prasība skolēnam zināt krievu valoda, lai pie jums strādātu vasarā un krievu tūristu nevarēšanu komunicēt citā valodā ir ok un atbalstāma? Pilnīgs absurds! Tad varbūt prasiet ķīniešu, vācu uc valodu obligātu zināšanu arī. — Agnese Paļenova (@AgnesePalenova) June 14, 2022