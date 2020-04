Latvijā ar Covid-19 saslimuši vēl astoņi cilvēki (plkst. 14:52)

Aizvadītajā diennaktī veikti 1874 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, un infekcija apstiprināta vēl 8 cilvēkiem, informē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Latvijā kopā veikti 47 617 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 812 personām. Kopumā Latvijā reģistrēti 267 no Covid-19 izveseļojušies cilvēki un 12 – miruši.

Pēdējās diennakts laikā stacionēti 3 pacienti (kopā stacionāros ārstējas 39 pacienti: 33 pacienti ar vidēji smagu, 6 pacienti ar smagu slimības gaitu). Kopā no stacionāra izrakstīti 79 pacienti.

Pēdējās diennakts laikā stacionēts 1 pacients (kopā stacionāros ārstējas 39 pacienti: 33 pacienti ar vidēju, 6 pacienti ar smagu slimības gaitu). Kopā no stacionāra izrakstīti 80 pacienti (Nacionālā veselības dienesta dati).

Dati par mirušajiem Covid-19 pacientiem un cilvēkiem, kuri no šīs slimības izveseļojušies, pēdējās diennakts laikā nav mainījušies: kopumā līdz šim Latvijā miruši 12 Covid-19 pacienti, bet no slimības atveseļojušies 267 cilvēki jeb aptuveni trešdaļa fiksēto inficēto.

Pēdējā diennaktī Covid-19 pirmo reiz reģistrēts Madonas novadā, bet trīs jauni pacienti reģistrēti Rīgā, pa vienam – Mārupes un Siguldas novados.

SPKC apkopotā informācija liecina, ka saslimušo skaits uz 100 000 iedzīvotāju patlaban visaugstākais ir Stopiņu novadā – 119,9. Otra augstākā intensitāte novērota Garkalnes novadā –100,3 sasirgušie uz 100 000 iedzīvotāju, kam seko Salaspils novads ar 88,3 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Rīgā Covid-19 intensitāte patlaban sasniedz 71,3 sasirgušos uz 100 000 iedzīvotāju.

Pēc jaunākajiem datiem visvairāk saslimušo ir vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem. Kopumā tie ir 177 pacienti, no kuriem 86 ir sievietes, bet 91 – vīrietis. 143 pacienti ir vecuma grupā no 40 līdz 49 gadu vecumam, no tiem 69 ir sievietes, bet 74 – vīrieši. 142 pacienti reģistrēti vecuma grupā no 50 līdz 59 gadu vecumam, starp tiem ir 65 sievietes un 77 – vīrieši.

Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā

Jau ziņots, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā izsludināta ārkārtējā situācija, kas otrdien, 7. aprīlī, pagarināta līdz 12. maijam, saglabājot spēkā esošos ierobežojumus.

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju, no 18. marta īpaši piesardzības pasākumi ir attiecināti uz personām, kuras atgriezušās no ārvalstīm, vairs neizdalot specifisku valstu grupu, portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijā (VM).

25. martā, SPKC epidemiologi, veicot reģistrēto Covid-19 gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu, konstatējuši, ka pieci saslimušie nevar norādīt, ka bijuši ārzemēs vai viņiem ir bijis kontakts ar apstiprinātu Covid-19 saslimušo vai personu, kura bijusi ārzemēs. Līdz ar to nav nosakāma epidemioloģiskā ķēde, kas nozīmē, ka Latvijā tiek konstatēti pirmie Covid-19 gadījumi, kas saistīti ar vietējo jaunā koronavīrusa transmisiju sabiedrībā. Šie reģistrētie saslimšanas gadījumi konstatēti Rīgā. Vīrusa transmisija sabiedrībā novērota vairākās Eiropas Savienības valstīs, t. sk. Lietuvā un Igaunijā.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par Covid-19. Nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. Covid-19 ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. Covid-19 infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.