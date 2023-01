Latvija atbalsta ES rekomendācijas ceļotājiem saistībā ar Covid-19 izplatību Ķīnā

Latvija atbalsta Eiropas Savienības (ES) rekomendācijas ceļotājiem saistībā ar Covid-19 izplatību Ķīnā, informēja Veselības ministrijā (VM).

ES Veselības drošības komitejas sēdē gan aizvadītā gada nogalē, gan gada pirmajās dienās tika vērtēti riski un vienota pieeja, reaģējot uz Covid-19 situāciju Ķīnā. Sarunās uzsvērts, ka ES dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja starptautiskajās lidostās izlases veidā ieviest uz ceļotājiem balstītu "SARS-CoV-2" genoma uzraudzības programmu, īpašu uzmanību pievēršot pasažieru lidojumiem, kas ierodas no Ķīnas.

Saskaņā ar šobrīd pieejamo informāciju Ķīnā nav atrasti jauni "SARS-CoV-2" vīrusa varianti, kas iepriekš nebūtu konstatēti ES dalībvalstīs. Tomēr, pamatojoties uz straujo saslimstības pieaugumu Ķīnā, ES Veselības drošības komiteja aicināja izvērtēt un koordinēt piesardzības pasākumus Eiropas līmenī.

Līdz ar to visiem ceļotājiem, kas veic starptautiskos lidojumus uz un no dalībvalstīm, kuru izcelsmes vai galamērķa valsts ir Ķīna, ieteicams lietot medicīnisko masku vai respiratoru lidojuma laikā. Tāpat starptautiskajiem ceļotājiem, kas ierodas no Ķīnas vai kuru galamērķis ir Ķīna, dalībvalstis sniedz ieteikumus par personīgās higiēnas un veselības pasākumiem, kā arī gaisa kuģu un lidostu personālam.

Dalībvalstis var arī prasīt pasažieriem, kas izlido no Ķīnas uz ES dalībvalstīm, tostarp tiem, kas ceļo caur trešo valsti, uzrādīt negatīvu Covid-19 testu. Testa rezultātiem jābūt pieejamiem angļu valodā un/vai attiecīgās dalībvalsts valodā.

ES pieņemtajiem lēmumiem ir ieteikuma raksturs, valstij tie kļūst obligāti, kad regulējums iestrādāts katras valsts normatīvajā regulējumā.

VM arī aicina ceļotājus, kuri dodas vai atgriežas no Ķīnas, sekot līdzi ES dalībvalstu prasībām ieceļošanai, kas var mainīties.

Jau aizvadītā gada nogalē VM nosūtīja informatīvu vēstuli lidostai "Rīga" ar aicinājumu lidostā un lidmašīnās lietot sejas maskas. Vajadzības gadījumā ES dalībvalstīm būtu jāapsver iespēja ieviest vai pastiprināt starptautisko lidostu un/vai lidmašīnu notekūdeņu monitoringu, īpaši tajās lidostās, kuras veic starptautiskus lidojumus uz un no Ķīnas. ES dienesti un aģentūras izstrādās protokolu lidmašīnu notekūdeņu paraugu noņemšanai.

Šonedēļ ministrijā notika vairākas darba grupas sanāksmes, kurā piedalās ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centrs, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, slimnīcu pārstāvji, kā ar sabiedrības veselības eksperti. Sanāksmju centrā bija jautājumi par ES dalībvalstu nostāju saistībā ar Covid-19 straujo izplatību Ķīnā un epidemioloģiskās drošības situāciju Latvijā.

Latvijā balstvakcinācijas aptvere pret Covid-19 salīdzinājumā ar citām ES valstīm ir zema - 4,5% iedzīvotāju ir aktuāls imūnstatuss -, tāpēc VM un nozares speciālisti aicina cilvēkus vakcinēties, īpaši seniorus un riska grupu iedzīvotājus, jo vakcinācija pasargā no smagas slimības gaitas vai pat nāves.

Šobrīd ir augsta saslimstība arī ar gripu un citām augšējo elpceļu infekcijām, tāpēc VM atgādina ievērot galvenos profilakses pasākumus un vakcinācijas kārtību.