Šonedēļ Latvijā būtiski augusi "Moderna" vakcīnas pret Covid-19 izmantošana pirmajām potēm, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un "Johnson&Johnson" jeb "Janssen". No divu devu vakcīnām Latvijā līdz šim pārliecinoši populārākā bija "Pfizer" vakcīna, "Moderna" tika lietota būtiski retāk, savukārt "AstraZeneca" vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto.

Latvijā salīdzinoši ļoti iecienīta ir "Johnson&Johnson" vakcīna, kam atbilstoši lietotāja instrukcijai nepieciešama tikai viena deva, tomēr Imunizācijas valsts padome arī pēc potēšanās ar šo vakcīnu iesaka saņemt otru poti no "Pfizer" vai "Moderna".

Pirms nedēļas Veselības ministrijas Sabiedrības vakcinācijas darba grupa nāca klajā ar paziņojumu, ka pirmajai potei iedzīvotājiem no 25 gadu vecuma prioritāri rekomendē "Moderna", kas uzrādot visnoturīgāko aizsardzību pret Covid-19. NVD dati rāda, ka pēc šī paziņojuma būtiski augusi "Moderna" vakcīnu lietošana.

Šonedēļ darbadienās pirmo poti pret Covid-19 saņēmuši ap 30 000 iedzīvotāji, no kuriem ap 15 500 jeb 52% sapotēti ar "Moderna" vakcīnu, bet ap 14 500 jeb 48% - ar "Pfizer" vakcīnu. Piemēram, vakar pirmo poti saņēmuši ap 5000 cilvēku, no kuriem ap 60% sapotēti ar "Moderna", bet ap 40% - ar "Pfizer" vakcīnu.

Salīdzinoši vēl pirms nedēļas situācija bija būtiski citāda - tad no aptuveni 47 000 pirmo pošu saņēmējiem aptuveni 85% tika sapotēti ar "Pfizer" un tikai 15% ar "Moderna" vakcīnu.

Jau ziņots, ka Veselības ministrijas Sabiedrības vakcinācijas darba grupa prioritāri rekomendē "Moderna" kā pirmo poti iedzīvotājiem no 25 gadu vecuma.

Saskaņā ar Sabiedrības vakcinācijas darba grupas lēmumu, tiek rekomendēts visiem vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem no piektdienas kā pirmo devu vakcinācijai izmantot "Moderna" vakcīnas, kā arī "Johnson&Johnson" (ar rekomendāciju astoņas nedēļas pēc pirmās devas saņemšanas veikt balstvakcināciju primāri ar mRNS vakcīnām), savukārt "Pfizer"/"BioNTech" ražoto vakcīnu, atbilstoši IVP rekomendācijai, izmantot jauniešu vecumā no 12 līdz 25 gadiem vakcinācijai.

Tāpat senioru vecumā no 65 gadiem, veselības aprūpes sistēmās strādājošo, ja ir pagājuši seši mēneši pēc "AstraZeneca" un "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu otrās devas saņemšanas (un nav pārslimota Covid-19), kā arī visiem iedzīvotājiem, kuriem pagājušas vismaz astoņas nedēļas pēc "Johnson&Johnson" vakcīnas pirmās devas saņemšanas, tuvākajā laikā balstvakcinācijai primāri ir aicinājums izmantot "Moderna" vakcīnu.

Kā aģentūrai LETA skaidroja Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas infektologs, Latvijas Universitātes profesors Uga Dumpis, "Moderna" ražotā vakcīna "Spikevax" gan pētījumos, gan reālās dzīves datos no vairākām valstīm uzrāda laika ziņā visnoturīgāko aizsardzību. Latvijā tā ir pieejama lielā daudzumā, taču cilvēki bez objektīva pamatojuma to neizvēloties. Vienīgās bažas šajā gadījumā, pēc eksperta paustā, varētu būt par jauniešiem, kur varētu būt lielāks miokardīta risks, līdz ar to arī noteikts attiecīgais vecuma ierobežojums.

Arī Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja Dace Zavadska stāstīja, ka vasaras izskaņā un septembra sākumā pasaules dati par vakcīnu efektivitāti pārliecinoši rādījuši, ka vislielākā aizsardzības efektivitāte ir tieši "Moderna" vakcīnai "Spikevax".

"Šī vakcīna satur augstāku antigēnu devu nekā, piemēram, "Pfizer"/"BioNTech" tās pašas tehnoloģijas vakcīna "Comirnaty", kas darbojas pēc tāda paša principa," skaidroja eksperte.

Savukārt attiecībā pret balstvakcināciju jeb tā dēvētājam trešajām devām, tiem iedzīvotājiem, kuriem tās jau ir rekomendētās vai vēl tikai tiks ieteiktas, vēl viens apliecinājums "Moderna" nodrošinātajai augstajai aizsardzībai, pēc profesores paustā, ir fakts, ka šai vakcīnai divu devu efektivitāte joprojām saglabājas stabila un balstvakcinācijas deva vēl netiek rekomendēta.