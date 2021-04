Latvijā neizlietotas šobrīd ir gandrīz 49 000 Covid-19 vakcīnu devas

Šobrīd Latvijā vakcinācijā esošas jeb neizlietotas kopumā ir 48 917 vakcīnas pret Covid-19 devas, savukārt vēl 21 918 vakcīnu devas ir rezervētas otrajai potei, liecina otrdienas, 13. aprīļa, valdības sēdē izskatīšanai iesniegtā Veselības ministrijas (VM) prezentācija.

Prezentācijā norādīts, ka Latvijai kopumā piegādātas 247 845 vakcīnu pret Covid-19 devas, bet līdz 10. aprīlim izlietotas 177 010 vakcīnu devas. Statistika par izlietoto devu skaitu uz iedzīvotājiem reģionā liecina, ka visvairāk vakcinējušies ir Vidzemes iedzīvotāji - 11%, Kurzemē - 10,3%, Rīgā 10,1%, Zemgalē - 8,7%, bet Latgalē - 4,5%.

Laika periodā no 5. aprīļa līdz 10. aprīlim izmantotas vairāk nekā 27 777 vakcīnu devas. Vidēji šajā intervālā izmantots vairāk nekā 4 630 vakcīnu devu dienā, liecina apkopotā informācija.

Tāpat prezentācijā rakstīts, ka aprīlī vakcīnu piegāžu apjoms stagnēs. Kā liecina VM prezentācija, 13. aprīlī plānots saņemt vēl 7 200 "AstraZeneca" vakcīnas pret Covid-19 devas, kā arī 14. aprīlī iespējama pirmā "Janssen" vakcīnu piegāde – 4 800 devas. 18. aprīlī varētu pienākt 20 400 "Moderna" vakcīnas devas, bet 19. aprīlī – 11 700 "Pfizer-BioNTech" vakcīnu devas.

VM prognozē, ka 60 000 vakcināciju slieksnim jātuvojas nedēļā no 19. aprīļa, savukārt 100 000 – nedēļā no 3. maija. 140 000 vakcinācijas jānodrošina nedēļā no 31. maija, plāno VM.

Ziņots, ka vakcinācijas tempi krietni atpaliek no pagājušajā nedēļā uzstādītajiem vienas dienas vakcinācijas rekordiem, kad tika sapotēti 8615 cilvēku, jo pirmdien pirmo poti saņēma 1902 personas, bet otro 47, tādējādi kopā savakcinējot 1949 cilvēkus, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.