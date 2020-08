Latvijā reģistrēti vēl astoņi Covid-19 gadījumi; pieci saslimušie bijuši ārzemēs (plkst.13:25)

Pagājušajā diennaktī veikti 2212 Covid-19 testi, reģistrēti astoņi jauni saslimšanas gadījumi, vēsta Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka pieci saslimušie atbraukuši no ārvalstīm - Lielbritānijas, Baltkrievijas, Serbijas, Nīderlandes.

Ar trim personām uzsākta saziņa, lai precizētu papildus informāciju. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās, norāda SPKC.

Latvijā kopā veikti 206 080 izmeklējumi, saslimušas 1257 personas un 1070 izveseļojušās, 32 mirušas.

Pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Kopā stacionāros ārstējas seši pacienti: visi ar vidēji smagu slimības gaitu.

Kopā no stacionāra izrakstīts 191 pacients.

No pagājušajā diennaktī konstatētajiem kopumā astoņiem inficēšanās gadījumiem trīs reģistrēti Rīgā, savukārt pa vienam gadījumam - Liepājā un Ogres novadā. Covid-19 atgriežoties Jēkabpilī un Sējas novadā, abās pašvaldībās inficēto skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

Kopumā ar Covid-19 inficētie pašlaik reģistrēti 28 Latvijas pašvaldībās - Gulbenes, Salaspils, Ogres, Ādažu, Babītes, Garkalnes, Ikšķiles, Jelgavas, Kocēnu, Kokneses, Ķekavas, Līvānu, Mārupes, Olaines, Siguldas, Skrīveru, Sējas, Talsu, Tukuma un Viļakas novados, kā arī Rīgā, Daugavpilī, Jūrmalā, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē un Valmierā.

Visaugstākais pacientu skaits joprojām novērojams galvaspilsētā, kur zināms par 79 inficētajiem. Otrais augstākais Covid-19 inficēto skaits ir Gulbenes novadā, kur inficēšanās ir apstiprināta kopumā 16 iedzīvotājiem. Tikmēr Salaspils un Ogres novados katrā reģistrēti septiņi Covid-19 pacienti. Pārējās pašvaldībās inficēto skaits nepārsniedz piecus, tādējādi konkrēts sasirgušo skaits netiek atklāts.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem astoņiem inficētajiem trīs ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, vēl trīs - no 40 līdz 49 gadiem, kamēr pa vienam inficētajam konstatēts vecuma grupās no 20 līdz 29 un no 30 līdz 39 gadiem.

Jau ziņots, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā bija izsludināta ārkārtējā situācija, kas beidzās 9. jūnijā.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par Covid-19. Nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

SPKC atgādina par pašizolācijas ievērošanu, ja esi atgriezies no šīm valstīm.