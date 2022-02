Latvijas iestādēm piegādātie Covid-19 antigēnu testi atbilst prasībām, uzsver AM

Latvijas iestādēm, tostarp skolām, paredzētie testi, kurus iegādājās Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (VALIC), atbilst Veselības ministrijas (VM) sagatavotās tehniskās specifikācijas prasībām un ir reģistrēti Zāļu valsts aģentūrā (ZVA), apliecināja Aizsardzības ministrijas (AM) Preses nodaļā.

Centrs līdz šim ir iegādājies antigēna testus "Singclean IVD Covid-19 test kit" un "SARS-CoV-2 antigen rapid test". Testu ražotāji ir Ķīnas uzņēmumi "Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd." un "Hangzhou Alltest Biotech Co Ltd".

AM ar plašākiem jautājumiem par tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām antigēna testiem aicināja vērsties VM.

Tāpat AM Preses nodaļā apliecināja, ka drīzumā plānots parakstīt jaunu līgumu par vēl vienas testu partijas iegādi atbilstoši iepriekš izsludinātajai iepirkumu procedūrai. Līdz līguma noslēgšanai uzņēmuma nosaukumu ministrijā neatklāja.

Jau ziņots, ka saskaņā ar VALIC noslēgto vienošanos Latvijas iestādēm paredzētos 7,5 miljonus testus piegādāja uzņēmumi "ADDO Defense" un "Brief". "Brief" gan aprēķināts līgumsods 330 182 eiro apmērā.