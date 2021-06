Latvijas vēstniecībā Minskā sienai cauri iztriecas auto evakuators

Latvijas vēstniecībā Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā trešdien, 23. jūnijā, ķieģeļu sienai cauri iztriecies auto evakuators, sociālajos tīklos vēsta Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Bildēs redzams, ka aptuveni divus metrus augsto ķieģeļu sienu, kurai augšpusē drošības dēļ ir dzeloņstieples, pamatīgi sašķaidījis kādas firmas auto evakuators. "Mercedes benz" firmas mašīnai vizuāli lieli bojājumi nav nodarīti.

"Latvijas vēstniecības telpas Baltkrievijā šobrīd. Mēs sagaidām, ka Minskas varas iestādes izmeklēs šo incidentu, nodrošinās vēstniecības drošību un aizsardzību, pilnībā ievērojot starptautiskos tiesību aktus," rasta Rinkēvičs.

Premises of the Latvian Embassy in #Belarus at the moment. We expect authorities in #Minsk to investigate this incident, ensure safety and security of the Embassy in full accordance with the international law pic.twitter.com/7VJGjfVyPv