LGS un LMT izstrādās risinājumus bezpilota gaisa kuģu satiksmes attīstībai

Lai sekmētu bezpilota gaisa kuģu jeb dronu kontrolētu un drošu izmantošanu Latvijas gaisa telpā, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs VAS "Latvijas gaisa satiksme" (LGS) un pašmāju tehnoloģiju inovāciju uzņēmums SIA "Latvijas Mobilais Telefons " (LMT) ir parakstījuši saprašanās memorandu par sadarbību izpētes un attīstības projektos, portālu "Delfi" informēja LGS pārstāvis Arnis Lapiņš.

Memoranda ietvaros LGS un LMT kopīgi izstrādās dažādus risinājumus drošas un ērtas bezpilotu gaisa kuģu satiksmes attīstībai, pavēstīja Lapiņš.

"Mēs apzināmies, ka bezpilota gaisa kuģi jau ir mūsu ikdiena un to izmantošana kļūs aizvien plašāka. Tāpēc LGS vēlas laikus izstrādāt risinājumus, kas, no vienas puses, BGK izmantošanu padarīs daudz ērtāku, bet, no otras puses, arī drošāku, novēršot iespējamus traucēkļus un draudus lielajai aviācijai. Esmu gandarīts, ka mums šajā jautājumā ir līdzīga vīzija ar LMT un tagad esam vienojušies par kopīgu inovatīvu risinājumu izstrādi, kas nākotnē veicinās bezpilota gaisa kuģu izmantošanu," ar Lapiņa starpniecību pauda LGS valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš.

Memorands paredz izstrādāt eksperimentālu konceptu bezpilota gaisa kuģu saistošo aeronavigācijas datu izplatīšanai/piegādei digitālā formātā starp dažādām sistēmām.

LGS rīcībā ir pilna informācija par Latvijas gaisa telpas struktūru un tās elementiem, ieskaitot informāciju par zonām, kurās ir ierobežoti vai aizliegti dronu lidojumi.

"Pašlaik dati, kas ir pieejami LGS, tiek pārvaldīti LGS centralizētajā datu vidē, bet plašā dronu pielietojuma un lielā informācijas lietotāju pieauguma rezultātā ir nepieciešams nodrošināt daudz dinamiskāku šo datu pārvaldību un izplatīšanu digitālā formātā arī ārpus LGS sistēmām," preses paziņojumā ziņoja Lapiņš.

Kā norādīja LGS pārstāvis, sadarbības rezultātā ir plānots izstrādāt konceptu, kas padarītu ērtu un vienkāršu pieeju šiem datiem, pielietojot M2M (machine-to-machine) tehnoloģiju un vienlaikus nodrošinot datu kvalitāti.