Lidostā 'Rīga' pastiprinās pasažieru anketēšanas uzraudzību

Pēc valdības lēmuma paplašināt aviosatiksmes iespējas uz Latviju, lai rūpētos par pasažieru un darbinieku drošību un veselību, lidosta "Rīga" sadarbībā ar Civilās aviācijas aģentūru (CAA) pastiprinās ieceļojošo pasažieru anketēšanas procesa uzraudzību, portālu "Delfi" informēja lidostas "Rīga" pārstāve Laura Kulakova.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu, ikviena pasažiera pienākums ir pirms ieceļošanas Latvijā aizpildīt apliecinājumu, norādot savus personas datus, valstis, kurā persona uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā, kā arī, apņemoties ievērot Latvijā noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un norādot vietu, kurā persona nepieciešamības gadījumā pašizolēsies. Šis apliecinājums pasažierim jānodod gaisa kuģa apkalpei, skaidroja Kulakova.

Savukārt aviokompāniju pienākums ir apkopot pasažieru aizpildītos apliecinājumus un nodot Valsts robežsardzei, ja persona ieceļojusi no augsta riska valsts, vai Slimību kontroles un profilakses centram (SPKC). Valsts robežsardze apliecinājumus tālāk nodod Valsts policijai, kas kontrolē pašizolācijas prasību izpildi.

Tā kā no 3. septembra ir ievērojami paplašināts to valstu saraksts, uz un no kurām pārvadātājiem ir atļauts veikt lidojumus, ir svarīgi pasažieru anketēšanu veikt iespējami pilnīgi, tāpēc lidosta CAA uzdevumā pastiprināti uzraudzīs lidsabiedrību darbu anketēšanas nodrošināšanā.

Tāpat lidosta apkopos un nodos CAA datus par ieceļojušo pasažieru un aizpildīto apliecinājumu skaitu.

Gadījumā, ja gaisa pārvadātājs nebūs nodrošinājis pasažieru anketēšanu, tā tiks veikta lidostā, pasažieriem izkāpjot no gaisa kuģa.

Tā kā tas var radīt neērtības ceļotājiem un lidojumu kavēšanos, lidosta aicina pasažierus būt izprotošiem un atbildīgiem un aizpildīt apliecinājumus jau pirms lidojuma. Apliecinājumi pieejami CAA mājaslapā.

Ziņots, ka no ceturtdienas uz un no Latvijas lidlaukiem atļauti lidojumi uz visām Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm, izņemot Spāniju, Andoru, Maltu un Luksemburgu.