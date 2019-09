Liepājas mērs draud ar tiesu darbiem, ja pilsētu apvienos ar citām pašvaldībām

Liepājas pašvaldība apsver iespēju vērsties Satversmes tiesā, ja administratīvi teritoriālā reforma tiks īstenota esošajā redakcijā, kas paredz Liepāju apvienot ar apkārtējiem novadiem, intervijā "Rietumu radio" sacīja Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis (LRA).

"Liepāja vienmēr ir bijusi valsts nozīmes pilsēta, un mums ir ļoti svarīgi, ka mēs to saglabājam," sacīja Vilnītis, norādot, ka šādai vēlmei ir dažādi iemesli. "Gan pilsētas attīstības stratēģijas dēļ, kas tomēr ir atšķirīga no lauku teritorijas, gan pieejamo [Eiropas Savienības] fondu finansējuma dēļ - tie fondi, kas ir paredzēti pilsētām atšķiras no tiem, kas paredzēti lauku novadiem," viņš teica.

Vilnītis norādīja, ka esot ļoti daudz ekonomiskos apsvērumos balstītu argumentu, kāpēc nepiekrīt Liepājas apvienošanai ar apkārtējiem novadiem, taču arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkotās konsultācijas ar pašvaldībām, viņaprāt, "notikušas nepareizi".

"Liepājā netika protokolēti izteiktie ierosinājumi, piezīmes, redzējumi," sacīja Vilnītis. "Mēs lūdzām parādīt protokolu ar cerību, ka tas ir viss piefiksēts, taču saņēmām atbildi, ka ministrija veikusi tikai piezīmes. Faktiski, tas nozīmē, ka šādu protokolu nav, līdz ar to konsultācijas ir noritējušas tikai kā prezentācija, ķeksīša pēc. Tā, protams, nav normāla sarunu procedūra," sprieda Vilnītis.

Liepājas pašvaldība skaidrošot savu pozīciju arī Saeimas deputātiem, taču, ja Liepājas viedoklis netiks respektēts, pēdējais solis būšot vēršanās Satversmes tiesā.

"Ja mums tomēr būs jātiesājas ar atbildīgo ministriju un arī tai skaitā valdību, tādā gadījumā šie argumenti Liepājai būs par labu," pārliecību pauda Vilnītis, piebilstot, ka Liepājas dome sagatavojusi oficiālu vēstuli VARAM, kurā tiek uzsvērti arī kultūrvēsturiskie aspekti, kas savukārt kalpotu kā papildu arguments Satversmes tiesā.

Vienlaikus, Vilnītis norādīja, ka neatbalsta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (A/Par!) demisijas pieprasījumu.

"Vienīgais ieguvums, ko es šeit redzu, ir laika novilcināšana," skaidroja Vilnītis. "Kad ministrs būtu demisionējis, viņa vietā nāktu cita amatpersona, un mēs dialogu atkal sāktu no jauna. Es ļoti vēlētos šo diskusiju turpināt," uzsvēra Liepājas mērs.

Kā ziņots, neraugoties uz vairāku pašvaldību izteiktajiem iebildumiem, valdība otrdien pēc dažu stundu ilgām diskusijām atbalstīja VARAM piedāvājumu līdzšinējo 119 vietvaru vietā izveidot 36 pašvaldības un ļāva ministrijai turpināt nepieciešamos darbus administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai.

Atbalstītais piedāvājums paredz Liepājas apvienošanu ar astoņiem apkārtējiem novadiem - Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Pāvilostas, Aizputes, Durbes, Priekules un Vaiņodes.