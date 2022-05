LLU maina nosaukumu uz Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte

Trešdien, 18. maijā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Konvents jaunā redakcijā apstiprinājis LLU kā zinātnes universitātes Satversmi, kurā ieviestas būtiskas izmaiņas un rosinājuši LLU zīmola maiņu. LLU nu sauksies par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, portālam "Delfi" pavēstīja augstskolas pārstāve Lāsma Līcīte-Ķurbe.

Izmaiņas veicinājusi ne tikai nepieciešamība īstenot Augstskolu likumā noteiktās prasības, bet arī universitātes akadēmiskās saimes lēmums mērķtiecīgāk risināt klimata pārmaiņu radītos izaicinājumus un meklēt jaunas iespējas sabiedrības attīstībai, norāda universitātes pārstāve.

"Mūsu misija ir veidot intelektuālo potenciālu ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai un atbalstīt Latvijas tautsaimniecību. Nozīmīgu tās daļu veido bioekonomikas nozares, kas izmanto dabas resursus un pieprasa zināšanās balstītus, inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus.

To radīšanā saskatām savu galveno atbildību, taču nevaram un nedrīkstam domāt tikai vienas zinātņu nozares robežās, savādāk mūsu centieni piedzīvotu neveiksmi.

Līdz ar to LLU Konvents ir apstiprinājis universitātes Satversmi jaunā redakcijā, kurā kā savus prioritāros darbības virzienus esam noteikuši lauksaimniecību, meža un veterinārās zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas un sociālās zinātnes," sacīja LLU rektore, profesore Irina Pilvere.

Viņa skaidro, ka iepriekš universitāte attīstījusi augstākās izglītības programmas un pētniecību visos minētajos virzienos, taču LLU Satversmē tie minēti pirmo reizi, uzsverot nepieciešamību veidot biozinātņu, inženierzinātņu un sociālo zinātņu sinerģiju.

Turklāt izmaiņas LLU Satversmē rosinājušas diskusijas par zīmola maiņas nepieciešamību, kurā tiktu stiprināta multidisciplinārā pieeja ne vien universitātes darbībā, bet arī tās nosaukumā.

Tādējādi Konvents pieņēmis lēmumu no 2022. gada 1. septembra Latvijas Lauksaimniecības universitāti pārdēvēt par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti. Universitāte saglabās visus tajā īstenotos studiju virzienus un turpinās attīstīt jaunas studiju programmas.

Pašreizējā LLU nosaukuma maiņa būs jau ceturtā tās kā autonomas augstskolas vēsturē. Pirmo reizi tas norisinājās 1944. gadā, kad jaundibinātā Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija tika pārdēvēta par Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju.

1991. gadā tā kļuva par Latvijas Lauksaimniecības universitāti, bet 2018. gadā LLU Senāts pieņēma lēmumu par universitātes nosaukuma maiņu starptautiskajā vidē – toreizējo "Latvia University of Agriculture" nomainīja "Latvia University of Life Sciences and Technologies".

Līdz ar LLU stratēģiskās specializācijas noteikšanu vairākos virzienos, grozījumi Satversmē nosaka arī jaunas pārvaldes institūcijas – LLU padomes – ieviešanu un precizē arī citu pārvaldes institūciju statusu un funkcijas. Paredzēts, ka LLU Satversme jaunajā redakcijā stāsies spēkā no 2022. gada 1. jūnija.