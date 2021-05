Lokalizēts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks Grobiņā (plkst. 19.30)

12. maijā pulksten 18.22 ugunsdzēsēji lokalizēja paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku Grobiņā, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju, dega angārs, garāžas un trīsstāvu dzīvojamās mājas jumts, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Anete Strazdiņa.

Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka deg angārs 600 kvadrātmetru platībā (tajā atradās smagā automašīna un lauksaimniecības tehnika), kā arī mikroautobuss pie angāra 10 kvadrātmetru platībā, blakus esošā šķūņa siena un jumts 45 kvadrātmetru platībā.

Tāpat ugunsgrēkā dega vēl viena angāra jumts divu kvadrātmetru platībā, trīsstāvu dzīvojamās mājas siltinājums un jumts 110 kvadrātmetru platībā, blakus esošas ēkas pagrabs 0,5 kvadrātmetru platībā, garāžas jumts 50 kvadrātmetru platībā un blakus esošie atkritumi 100 kvadrātmetru platībā.

Ugunsgrēka izplatīšanos veicināja un dzēšanas darbus apgrūtināja spēcīgais vējš. Ugunsgrēka dzēšanas darbu laikā cieta viens ugunsdzēsējs glābējs, kas tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Pirms VUGD ierašanās no angāra evakuējās viens cilvēks, no degošās dzīvojamās mājas tika evakuēti septiņi cilvēki, bet no blakus esošajām dzīvojamām mājām vēl 25 cilvēki.

Iedzīvotājiem, kuru mājokļi cieta ugunsgrēkā, Grobiņu novada pašvaldība nodrošinās pagaidu naktsmītnes.

Patlaban turpinās ugunsgrēka likvidēšanas darbi.

Ugunsgrēku palīdzēja dzēst arī Grobiņas pašvaldības ugunsdzēsības formējuma un Gaviezes un Bārtas pašvaldības ugunsdzēsības formējumu ugunsdzēsēji.

Notikuma vietā strādāja 26 ugunsdzēsēji, izmantojot deviņus specializētos ugunsdzēsības transportlīdzekļus, kā arī seši Grobiņas pašvaldības ugunsdzēsības formējuma ugunsdzēsības transportlīdzekļi.

Jau ziņots, ka 12. maijā pulksten 15.11 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu Grobiņā, Lauktehnikas ielā.

Notikuma vietā dežurēja arī trīs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigādes, tviterī vēsta dienesta vadītāja Liene Cipule.