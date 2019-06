LTV: Aizdomas par 9. klašu vēstures eksāmena nopludināšanu

Pastāv aizdomas, ka otrdien, 11. jūnijā, vairākām skolām 9. klašu vēstures eksāmena saturs bija zināms vairākas stundas pirms pārbaudes darba sākuma, trešdienas vakarā vēsta “Panorāma”.

9.klašu vēstures eksāmena uzdevumus LTV saņēmusi no kāda cilvēka, kas apgalvo, ka eksāmena darbi vairākām skolām esot bijuši zināmi pāris stundas pirms pārbaudes darba sākuma.

Eksāmena attēli varētu būt nopludināti, izmantojot saziņas rīku "Whatsapp". Valsts izglītības un satura centrs (VISC) norāda, ka eksāmenā ir iestrādāta īpaša skolas atpazīšanas zīme, taču no attēliem to noteikt grūti – vien zināms, ka tā ir viena no pamatskolām.

VISC arī norāda, ka attēlā redzamais eksāmens ir autentisks un ir pamats bažām par nelikumīgu rīcību. Tagad ir nodots iesniegums Valsts policijai, kas uzsākusi izmeklēšanu.

"Skumji, bet šis gadījums nepaliks bez ievērības, un pašlaik ir nodots iesniegums Valsts policijai. Protams, mēs gribētu ātrāk saņemt izmeklēšanas rezultātus, kas un kādā veidā noticis," sacīja VISC pārstāve Diāna Āboltiņa.

Pagaidu versija satura centram esot tāda, ka pamatskola konkrētos uzdevumus varētu būt nopludinājusi arī citām skolām, iespējams, izmantojot interneta saziņas vietni "Whatsapp". To vērtēs policisti.

LTV rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka uzdevumi pirms eksāmena ir bijuši zināmi arī Rīgas valsts 2. ģimnāzijai. Tās direktors gan izvairās no plašākiem komentāriem, taču direktora vietniece, kas vadījusi konkrēto eksāmenu, pārkāpumus noliedz.

Kamēr eksāmena darbus dalīs skolotāji, neesot izslēgts cilvēciskais faktors, norādīja izglītības satura centrā, atzīstot – pat pēc pastiprinātajām drošības prasībām un neatkarīgo novērotāju, policistu piesaistīšanas eksāmenu norises vērošanā, no problēmām izvairīties neizdodas.

"Kaut arī katru gadu drošības pasākumi tiek uzlaboti, minētais liks paraudzīties vēl skrupulozāk uz notikušo un kā šos drošības pasākumus vēl vairāk uzlabot," sacīja Āboltiņa.

Valsts policijā sola ar saņemto informāciju iepazīties un tad varētu sekot tālāki lēmumi.

Pēdējo piecu gadu laikā saistībā ar nopludinātiem eksāmenu darbiem uzsākti pieci kriminālprocesi, taču ar reālu brīvības atņemšanu līdz šim neviens sodīts nav.