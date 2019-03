Viena no problēmām ir tā, ka padomju periodu ir ārkārtīgi grūti pētīt. Pirmkārt, ir milzīgs materiālu kopums. Piemēram, "iet cauri" kādas rūpnīcas algu sarakstam – ko tas dos? Otrkārt, varbūt pat svarīgāk, ir tas, ka, kā rakstījusi Daina Bleiere, šie vēstures avoti ir ārkārtīgi melīgi. Avīzes melo, statistika melo, pat Centrālkomitejas sēdēs cilvēki nesaka patiesību... Līdz ar to padomju periods ir ļoti maz izpētīts. Jāsaka arī, ka Latvijas vēsturnieku rindas nav tik kuplas, kā varētu vēlēties.

Atgriežoties pie publiskās telpas, kas nav saistīta ar pētniecību. Zināms intereses kāpums bija saistīts ar t.s. "čekas piecīšu lietu" 1994. gadā, kad sadarbība ar VDK tika attiecināta uz 5. Saeimas deputātiem Aivaru Kreitusu, Robertu Mīlbergu, Edvīnu Inkēnu, Andreju Siliņu un Georgu Andrejevu. Andrejevs sadarbības faktu atzina, atkāpās no ārlietu ministra posteņa. Pārējie četri neatzina, un arī tiesā to pierādīt neizdevās. Un tā tas noklusa.





Preses uzmanību jau ilgstoši nevar noturēt. Kādā savā publikācijā esmu minējis, ka vismaz līdz pēdējam laikam no preses puses ir pietrūcis analītiska piegājiena tēmai, tomēr tikpat pamatoti varētu teikt, ka žurnālistiem būtu bijušas objektīvas grūtības kaut ko izpētīt.

Tu kā vēsturnieks esi analizējis, kā presē atspoguļotas sadarbības ar VDK fakta pierādīšanas tiesvedības.

Es ļoti labi apzinos, ka žurnālistam šādu prāvu atspoguļošana nav bijusi vienīgais darba uzdevums. Pārcilājot atmiņā pagātni – iedomājies, ja vienlaikus ir, teiksim, ""Latvenergo" trīs miljonu skandāls" un tāda mēroga lietas. Līdz ar to dominēja mazi rakstiņi. Ir publikācijas, kuras lasot var redzēt, ka pats žurnālists netic tiem VDK virsniekiem, kuri liecinājuši. Mēs redzam, ka žurnālisti ir mēģinājuši iegūt intervijas, bet es arī viegli varu iedomāties, cik grūti tas bijis. Rezultātā...

Mans jautājums, kas izriet no iepriekšējiem diviem, ir par to, vai mēs varam iezīmēt, kad sabiedrības lielas daļas attieksmē pret šo VDK aģentu tēmu parādījās liela neuzticība. "Īsto jau tajos maisos nav", "maisos ir speciāli kaut kas salikts", "tāpat neko pierādīt nevar" utt.





Man šķiet, ka šāda mazticība bija jau no paša sākuma. Stāsti par "maisu" pārņemšanu, par to, ka tie esot mētājušies kāpnēs utt. Ģenerālprokurors Jānis Skrastiņš, tolaik uzstājoties Saeimā, gan skaidroja, ka neko pielikt klāt nevar, ka kartītes sakrīt ar žurnāliem, bet tas, šķiet, palika tā īsti nesadzirdēts. Indulis Zālīte paudis – tātad tā ir viņa, ne mana atbildība –, ka versijas, kādas tu savā jautājumā minēji, viens no pirmajiem sācis izplatīt jau minētais Kreituss, sakot, ka viņam it kā piedāvāts viņa kartīti izņemt. Tomēr jāsaka, ka mēs no padomju varas posma esam mantojuši neuzticību varai vispār.

Vai pētnieki ir mēģinājuši apjēgt, cik visa šī VDK tematikas izpēte ir aktuāla sabiedrībai? Jo, manuprāt, tās ir nošķiramas lietas. Ir pilnīgi saprotama pētnieku vēlme kaut ko pētīt, un no šī viedokļa nav lielas atšķirības starp "čekas maisiem" un īru 12. gadsimta manuskriptiem. Un ir sabiedrības attieksme, kas var būt gan interesi uzturoša, gan skeptiska: "Tik daudz gadu pagājis, kāda jēga šīs lietas cilāt?"





Doktors Mārtiņš Kaprāns 2017. gadā ir veicis aptauju, un rezultāti ir diezgan interesanti. Skaidrs, ka daļu sabiedrības šī "čekas maisu" tēma neinteresē, savukārt daļa uzskata, ka tie jāpublicē ar komentāriem, daļa – ka var arī bez komentāriem.